Dışişleri'nden İsrailli Bakan'ın paylaşımına cevap: Utanması gereken İsrailli yetkililerdir

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ifadelerine tepki gösterdi.



Keçeli'nin sosyal medyadan yayımladığı mesaj şöyle:



"Utanması gereken, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 35 bine yakın Filistinliyi katleden İsrailli yetkililerdir. İsrail Hükümeti üyelerinin gündemi değiştirme çabaları sonuç vermeyecektir. Türkiye’nin önceliği, Gazze’deki katliamın sona ermesinin sağlanması ve Filistin devletinin kurularak bölgemizde kalıcı barışın tesisidir. Bu doğrultuda çalışmaya ve İsrail’in işlediği suçlarla ilgili gerçekleri dile getirmeye devam edeceğiz."