İsrail'de on binlerce kişi hükümetin istifasını istedi

İsrailliler, yine ülke genelinde sokaklara inerek Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir anlaşması yapılması ile Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin istifası talebiyle gösterile düzenledi.



İsrail'de Netanyahu hükümetine karşı, her hafta cumartesi günü düzenlenen protestolar bu hafta da aynı gün geniş katılımla devam etti.



Hükümet karşıtı gruplara katılan on binlerce kişi, Gazze'deki savaş ve esirlerin geri getirilmesi için siyasi iradenin kayıtsızlığını eleştirerek, ülke tarihinin "en sağcı hükümetinin" istifasını ve erken seçim talep eden protestolarını yineledi.



Tel Aviv, Hayfa ve Birüssebi'nin (Berşeva) yanı sıra Netanyahu'nun konutunun bulunduğu kuzeydeki Kayserya kenti ve Batı Kudüs'e ek olarak ülkenin farklı noktalarında hükümetin istifası ve esirlerin geri getirilmesi talep edilen gösteriler düzenlendi.



Protestoların merkezi, on binlerce İsraillinin akşam saatlerinde toplandığı başkent Tel Aviv'de yer alan, Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemelerine karşı yapılan gösterilerde sembolleşen, polisin demir bariyerlerle kapattığı Kaplan Caddesi oldu.



İsrail bayrakları taşıyan binlerce protestocu Başbakan Netanyahu ve hükümetindeki siyasetçiler aleyhinde pankart, afiş ve dövizler taşırken, caddede kurulan platformda aktivistler hükümeti eleştiren konuşmalar yaptı.



Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin yakınları da yakındaki Savunma Bakanlığı önünde Netanyahu ve öncülük ettiği hükümete eleştirilerini yöneltti.



Esirlerin bir an önce evlerine dönmesi çağrıları yaparak davullar ve düdükler çalan protestocular, "Hepsi hemen eve!", "Yardım!", yazılı dövizler taşıdı, Netanyahu'yu suçlayan sloganlar attı. Göstericiler, "(Netanyahu) Bibi (esirleri) serbest bırak" diye bağırdı.



Kaplan Caddesi’nden yürüyerek bakanlık binasının önüne gelen hükümet karşıtı protestocular, esir takası talep eden göstericilerle eylemlerini sürdürdü.



Binlerce kişilik gösterici grubu kentte ilerleyerek bazı caddelerde trafiği kapattı.



NETANYAHU'NUN EVİNİN ÖNÜNDE GÖSTERİ



Sahil kenti Hayfa'daki binlerce İsraillinin katıldığı gösteride konuşan İsrail'in eski Başbakanı ve ana muhalefet lideri Lair Yapid, "Bu hükümet devlet değil. Bu hükümet devlet için bir felaket. Esirler, askerler, evlerinden tahliye edilenler ve İsrail devletini kurtarmak için şimdi seçime gitmemiz gerekiyor" ifadesini kullandı.



Kuzeyde Kayserya kentindeki Netanyahu'nun şahsi konutu çevresinde de binden fazla gösterici İsrail bayrakları, davul ve düdüklerle toplandı.



Hükümetin istifası ve Gazze Şeridi'ndeki esirlerin geri getirilmesi için bir an önce anlaşma imzalanmasını isteyen İsrailliler, ülkenin farklı yerlerinde yolları ve kavşakları kapattı.