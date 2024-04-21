Samanyolu Haber /Dünya / ABD paketi geçirdi, Rusya’dan sert tepki geldi /21 Nisan 2024 00:49

ABD paketi geçirdi, Rusya’dan sert tepki geldi

ABD Temsilciler Meclisi'nde dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna yararına kullanılmasını içeren tasarının kabul edilmesine Kremlin'den sert tepki geldi.

SHABER3.COM

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Temsilciler Meclisinin, dondurulmuş Rus varlıklarını Ukrayna yararına kullanmayı öngören yasa tasarısını onaylamasını değerlendirdi.

Kabul edilen bu yasaya Moskova'nın ne şekilde karşılık vereceği sorusunu yanıtlayan Peskov, "Eğer bu gerçekten böyleyse ABD bunun hesabını vermek zorunda kalacak. Muhtemelen herhangi bir zaman kısıtlaması olmayacak. Bunu çıkarlarımıza en uygun şekilde yapacağız" şeklinde konuştu.

Peskov, dondurulmuş Rus varlıklarına el konulmasının ise ABD’nin imajına darbe indireceğini öne sürerek, şunları kaydetti:

"Rus varlıklarına el konulmasına ilişkin yasaya gelince, ayrıntıların çözülmesi gerekiyor. Her halükarda, eğer gerçekten varlıklarımıza el konulması söz konusu ise bu, ABD'nin imajına telafisi mümkün olmayan zararlar verecek, ülkedeki birçok yatırımcıyı yatırdıkları parayı kurtarmaya zorlayacaktır. Çünkü devlet mülkiyeti başta olmak üzere özel mülkiyetin dokunulmazlığı ihlal edilecek.”

"KANLI DOLARA RAĞMEN KAZANACAĞIZ"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen yasa ile ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Ukrayna'ya yardım içeren bu yasanın dünyadaki krizleri kötüleştireceğini belirten Zaharova, "Kiev rejimine askeri yardım terör faaliyetlerinin doğrudan desteklenmesi, Tayvan'a askeri yardım Çin'in iç işlerine müdahale, İsrail'e yardım ise bölgede benzeri görülmemiş gerginliğin artması anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin Ukrayna'ya yardımını kapsayan bu tasarıyı kabul etmesinin "savaşın kurbanlarını en üst düzeye çıkaracağı" değerlendirmesinde bulundu.

Medvedev, "Esas olarak doyumsuz askeri sanayinin boğazına inecek olan 61 milyar kanlı dolara rağmen elbette zafer kazanacağız. Güç ve gerçekler bizimle" şeklinde açıklama yaptı.

ABD Temsilciler Meclisi, bugünkü oturumda Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a yönelik 95 milyar dolarlık yardımın sağlanmasına, dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna yararına kullanılmasına ilişkin yasa tasarısını kabul etmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD paketi geçirdi, Rusya’dan sert tepki geldi Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:24:43