Samanyolu Haber /Sağlık / 229 vefat, 25 bin 528 yeni vaka /29 Ekim 2021 19:38

229 vefat, 25 bin 528 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı bilgilere göre, korona virüsünden 229 kişi vefat etti, 25 bin 528 kişinin virüs testi pozitif çıktı.

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Türkiye'de korona virüsü (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 229 kişi öldü, 25 bin 528 yeni vaka tespit edildi. Virüse yakalanan 27 bin 651 kişi ise iyileşti.

Son 24 saate 161 bin 935 doz Covid-19 aşısı yapıldı ve toplam aşı sayısı 116 milyon 23 bin 796'ya yükseldi. Birinci doz aşı sayısı 55 milyon 332 bin 860 doza, ikinci doz aşı sayısı 48 milyon 505 bin 748 ve üçüncü doz aşı sayısı 11 milyon 101 bin 82'ye ulaştı.

Twitter hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "25.528 test pozitif çıktı. Hastalığı ağır geçirenlerden 229 kişi hayatını kaybetti. İkinci doz aşı oranı %75’in altında olan 42 ilimizde aşılanma düşük hızla ilerliyor. Aşının riski azalttığını biliyoruz. Aşınızı bir an önce yaptırın. SİZE DEĞER VERENLER ADINA, LÜTFEN" ifadelerini kullandı.
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