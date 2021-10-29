Pentagon'dan Türkiye açıklaması

ABD heyetinin Ankara ziyaretinin ardından gelecek hafta Türkiye'den bir heyet ABD'ye gidecek. Ancak Pentagon'dan bir yetkilinin bugün AFP'ye yaptığı açıklamada Türkiye'nin S-400 sisteminin yanında F-35 ve F-16 barındıramayacağı tekrarlandı.







AFP'ye konuşan adı belirtilmeyen bir ABD'li yetkili, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze sistemi satın alma kararının, F-35'lerin iptalinde olduğu gibi olası F-16 siparişlerinde de sorun olabileceğini söyledi.





ABD'li yetkililere göre, S-400'ün varlığı, NATO'nun "birincil düşmanı" olan Rusların, uçaklardaki önemli ve gizli bilgileri toplamasına neden olabilir.





Pentagon'un Satın Almadan Sorumlu Savunma Müsteşarı Ellen Lord, "Türkiye, F-35'i yaptığı, onardığı ve barındırdığı yerin yakınına bir Rus istihbarat toplama platformu yerleştiremez" dedi.