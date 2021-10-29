Samanyolu Haber /Gündem / Pentagon'dan Türkiye açıklaması /29 Ekim 2021 19:45

Pentagon'dan Türkiye açıklaması

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasının ardından NATO'nun F-35 programından çıkarılmasından kaynaklanan anlaşmazlıklar devam ediyor. ABD ile Türkiye sorunun anlaşmazlıkların çözümü için görüşmelere başlamıştı.

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ABD heyetinin Ankara ziyaretinin ardından gelecek hafta Türkiye'den bir heyet ABD'ye gidecek. Ancak Pentagon'dan bir yetkilinin bugün AFP'ye yaptığı açıklamada Türkiye'nin S-400 sisteminin yanında F-35 ve F-16 barındıramayacağı tekrarlandı.

AFP'ye konuşan adı belirtilmeyen bir ABD'li yetkili, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze sistemi satın alma kararının, F-35'lerin iptalinde olduğu gibi olası F-16 siparişlerinde de sorun olabileceğini söyledi.

ABD'li yetkililere göre, S-400'ün varlığı, NATO'nun "birincil düşmanı" olan Rusların, uçaklardaki önemli ve gizli bilgileri toplamasına neden olabilir.

Pentagon'un Satın Almadan Sorumlu Savunma Müsteşarı Ellen Lord, "Türkiye, F-35'i yaptığı, onardığı ve barındırdığı yerin yakınına bir Rus istihbarat toplama platformu yerleştiremez" dedi.
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