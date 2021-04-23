Samanyolu Haber /Gündem / 4 ilde 18 gözaltı kararı /23 Nisan 2021 08:34

4 ilde 18 gözaltı kararı

İstanbul merkezli 4 ilde Hizmet Hareketi'yle irtibatlı olduğu ileri sürülenlere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturmada Bylock kullanıcısı olduğu iddia edilen ve geneli öğretmen olan 18 kişiye yönelik gözaltı kararı bulunuyor.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saat 06.00 sıralarında Bylock kullanıcısı olduğu ileri edilen ve farklı soruşturmalar kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan itirafçı kişilerin beyanı doğrultusunda 18 kişiye yönelik İstanbul merkezli, İzmir, Tekirdağ ve Kırklareli olmak üzere 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, çok sayıda kişi gözaltına alınırken, adreslerde aramalar yapıldı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan kişiler arasında kamudan ihraç edilen ve özel sektör çalışanı öğretmenler ile vergi müfettişi olduğu belirtildi. 
 
Operasyonlarda gözaltına alınanlar emniyete sevk edildi.

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