Samanyolu Haber /Gündem / Soylu kripto dolandırıcısı ile yana yana fotoğrafa ne dedi? /23 Nisan 2021 08:51

Soylu kripto dolandırıcısı ile yana yana fotoğrafa ne dedi?

Türkiye tarihinin en büyük dolandırıcılık iddiasının merkezindeki Thodex'in sahibi Fatih Faruk Özer ile odasında çekilen fotoğrafları ortaya çıkan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından "Tanımıyorum" açıklaması yaptı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yerli kripto para borsası Thodex'in sahibi Fatih Faruk Özer ile çekilen fotoğrafına ilişkin paylaşımda bulundu. 

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlgili şahıs Faruk Fatih Özer'i tanımıyorum. Bir yakınımız vasıtasıyla 23 Aralık 2019'da, yazılımcı gençlere verdiğimiz randevuya eklemlenerek gelmiştir. Randevu listesinde ismi mevcut değildir ve sadece fotoğraf çekimi esnasında odaya alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadesini kullandı.

Thodex'in sahibi Fatih Faruk Özer'in 391 bin kişiyi dolandırdığı ve yaklaşık 2 milyar dolarlık bir vurgun yaptığı iddia ediliyor. Yurt dışına çıkış yaptığını kabul eden ancak iddiaları yalanlayan Özer Türkiye'ye döneceğini ifade etti. 

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