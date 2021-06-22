Samanyolu Haber /Gündem / 40 ilde cadı avı /22 Haziran 2021 08:33

40 ilde cadı avı

Hizmet Hareketi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında İzmir merkezli 40 ilde operasyon düzenlendi. Soruşturmada 33'ü muvazzaf, 132 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, ankesörlü ya da kontörlü sabit hat ile görüşmeleri olduğu gerekçesiyle 132 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı hakkında gözaltı kararı verilen isimlere yönelik çalışma başlattı.

40 İLDE OPERASYON

Gözaltı kararı verilenlerin 19'u Deniz Kuvvetleri, 13'ü Kara Kuvvetleri, 46’sı Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına, 15'i Jandarma Genel Komutanlığı, 2'si Sahil Güvenlik Komutanlığına mensup 33’ü muvazzaf 95 asker ile 34’ü askeri okullarla ilişikleri kesilen öğrenci ve 2 sivil olduğu öğrenildi. 

Gözaltı kararı olanlardan 3'ünün albay, 2'sinin yarbay, 3'ünün binbaşı, 6'sının yüzbaşı, 15’inin üsteğmen, 3’ünün teğmen, 57’sinin astsubay ve 6’sının uzman çavuş rütbesinde olduğu belirtildi. 

Operasyon 40 ilde sürdürülüyor.

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