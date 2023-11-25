Samanyolu Haber /Dünya / 41 işçi 2 haftadır enkazda… Elle kazarak kurtarmaya çalışacaklar /25 Kasım 2023 18:06

41 işçi 2 haftadır enkazda… Elle kazarak kurtarmaya çalışacaklar

Hindistan'da 2 hafta önce çöken tünelde mahsur kalan 41 işçiyi kurtarma çalışmaları, sondaj makinesinin kırılmasıyla sekteye uğradı. Çalışmalar elle sondaj yöntemiyle sürecek.

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Hindistan’ın Uttarakhand eyaletindeki yol çalışması sırasında tünelin çökmesi sonucu iki haftadır mahsur kalan 41 işçi için yürütülen arama kurtarma çalışmaları, sondaj makinesinin bozulmasının ardından elle sondaj yöntemiyle devam edecek.

Hindustan Times’ın haberine göre, arama kurtarma çalışmalarına katkıda bulunan Avustralyalı tünel uzmanı Arnold Dix, çalışmalara ilişkin basına konuştu. Dix, ABD yapımı sondaj makinesinin metal bir kirişe çarpmasının ardından bozulduğunu ve onarılamaz durumda olduğunu belirtti.

Bu kapsamda işçilerin kurtarılması için başka yöntemlerin kullanılacağını açıklayan Dix, şu anda tüm seçenekleri kapsamlı bir şekilde değerlendirdiklerini söyledi.



MORALLERİ YERİNDE

Eyalet Başbakanı Pushkar Singh Dhami, yaptığı açıklamada, sondaj makinesinin bozulmasının ardından kurtarma çalışmalarının yarın itibariyle elle sondaj yöntemiyle devam edeceğini bildirdi. Dhami, mahsur kalan işçilerle görüştüğünü, morallerinin çok yüksek olduğunu ve iyi durumda olduklarını söylediklerini aktardı.

Hindistan’da 12 Kasım’da yol çalışması sırasında inşaatı devam eden tünelin bir kısmı çökmüş, mahsur kalan 41 işçiye boruyla oksijen ve yiyecek ulaştırılmıştı.

Kurtarma çalışmaları, 7. gününde sondaj makinelerinin hasar görmesi sonucu kesintiye uğramış, mahsur kalan işçilerle 21 Kasım’da iletişim kurulabilmişti.
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