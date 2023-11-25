VOA Türkçe'de yer alan habere göre konuyla ilgili açıklama İsrailli yetkililerden geldi. İsrail Ordu Sözcüsü Olivier Rafowicz, Fransız medyasına yaptığı açıklamada, bugün Hamas'ın 13 rehineyi daha serbest bırakacağını buna karşın 39 Filistinli tutuklunun da İsrail tarafından serbest bırakılacağını söyledi.



Geçici ateşkesin ilk gününde Hamas 13’ü İsrailli, toplam 24 kişiyi serbest bırakmıştı. Karşılığında da Hamas 39 Filistinliyi serbest bırakmıştı.



Cuma günü ayrıca İsrail-Hamas savaşından bu yana en büyük yardım konvoyu Gazze’ye giriş yaptı.



Hamas’ın 7 Ekim İsrail saldırısında 1200 kişi yaşamını yitirmişti. Örgüt 240 kişiyi de rehin almıştı.



7 Ekim’den bu yana İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında da Filistinli yetkililere göre 14 bin 500 kişi hayatını kaybetti.



Ateşkes süresi uzayabilir iddiası



Mısır, İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkesin uzayabileceğini iddia etti. Mısır tarafından yapılan açıklamada, taraflardan ateşkesin uzatılması konusunda olumlu sinyaller geldiği ifade edildi.



Mısır Devlet Enformasyon Servisi (SIS) Başkanı Diaa Rashwan yaptığı açıklamada, ülkenin dört günlük ateşkesin uzatılması konusunda bir anlaşmaya varmak için tüm taraflarla kapsamlı görüşmeler yürüttüğünü, bunun da "Gazze'de daha fazla tutuklunun ve İsrail hapishanelerindeki Filistinli mahkumların serbest bırakılması anlamına geldiğini" söyledi.



Öte yandan taraflar arasında arabuluculuk yapan ülkelerden Katar'ın ilgili yetkililerinin de bugün ateşkesin uzatılması amacıyla temaslarda bulunmak üzere İsrail'e gittikleri ifade edildi.



Serbest kalan rehineler arasında bir Polonya vatandaşı da var



Polonya Dışişleri Bakanlığı, Cuma günü Hamas tarafından serbest bırakılan rehineler arasında bir Polonya vatandaşının da bulunduğunu açıkladı.



Rehinelerin serbest kalmasıyla ilgili olarak yazılı bir açıklama yayımlayan Polonya Dışişleri Bakanlığı açıklamasında "Gazze Şeridi'nde, aralarında bir Polonya vatandaşının da bulunduğu ilk rehine grubunun serbest bırakılmasına ve bölgeye insani yardım sevkiyatının artmasına olanak sağlayan ateşkesle ilgili bilgileri memnuniyetle karşılıyoruz. Aynı zamanda Polonya, İsrail'in diğer Polonya vatandaşlarının Gazze Şeridi'nden güvenli bir şekilde ayrılmasına rıza göstermesini kararlılıkla talep etmeye devam etmektedir" denildi.

