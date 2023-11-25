Antalya’da fırtınada tekne battı, uçaklar inemedi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün turuncu kod uyarısı yaptığı Antalya’da şiddetli yağmur ile fırtına etkili oluyor.



Şiddetli yağmurla birlikte Antalya’nın şehir merkezindeki yollarda su birikintileri oluştu, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Zemin katlardaki ev ve iş yerleri suyla dolarken, kent trafiği durma noktasına geldi.



KONYAALTI SAHİLİ’NDE DEV DALGALAR



Şiddetini artıran yağmur zaman zaman yerini dolu yağışına bıraktı. Kepez ilçesinde bulunan kanallar taştı. Bazı evlerin bahçeleri suyla doldu. Kentin en işlek noktalarından Cumhuriyet Meydanı’nda yağmura hazırlıksız yakalanan bir vatandaş, güneş şemsiyesiyle korunmaya çalıştı.



Fırtına nedeniyle dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde dev dalgalar oluştu. Antalya’nın turizm beldesi Kundu’da balıkçı barınağında bulunan bir tekne fırtına nedeniyle battı. Teknede kimsenin olmaması ise olası bir facianın önüne geçti.



UÇAKLAR İNİŞ YAPAMADI



Kentte yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle hava trafiğinde de aksamalar yaşandı. Bazı uçaklar Antalya Havalimanı’na inemezken, kalkış yapmak isteyen bazı uçuşlarda da gecikmeler yaşandı. İniş yapamayan bazı uçaklar uzun süre havada tur atmak zorunda kalırken bazıları da farklı havalimanlarına yönlendirildi.



Antalya’da yağmurun yarın sabah, fırtınanın da yarın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.