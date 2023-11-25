Samanyolu Haber /Gündem / Soylu’dan sonra dert yanan Faruk Çelik: Hain tezgahları kuranları biliyorum /25 Kasım 2023 19:45

Soylu’dan sonra dert yanan Faruk Çelik: Hain tezgahları kuranları biliyorum

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kendisine yönelik haberlere sitem ettiği mesajının ardından bir sitem de AKP’li Faruk Çelik'ten geldi. Parti içerisinde kendisine yönelik hain tezgahların kurulduğunu belirten Çelik, tezgah kuranları bildiğini kaydetti.

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Bold Medya'da yer alan habere göre AKP Artvin Milletvekili ve eski bakan Faruk Çelik, “Milli tarımdan rahatsız olanlar tarafından Payitaht dizisine konu edildim, Şanlıurfa havaalanında Cumhurbaşkanımızın önünde hain tezgahlara muhatap bırakıldım” dedi.

MİLLİ TARIMDAN RAHATSIZLIK DUYANLAR OLDU

AKP Artvin Milletvekili Çelik, partisinin içindeki kişilerin kendisine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önünde “hain tuzaklar kurduğunu” söyledi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Siyasetin doğasında görevlerden ayrılmak da vardır. Görevden ayrıldığınızda sizi hayırla ananlardan çok sizi eleştirenler göze batar. Her siyasetçi bunu yaşamıştır, yaşayacaktır. Sırayla bunlar. Mesele, övenlere göstereceğiniz memnuniyet değil, eleştirenlere karşı göstereceğiniz sabırdır” diyen Çelik, “milli tarım”dan rahatsızlık duyanlar olduğunu belirtti.

HAİN TUZAKLARA MUHATAP BIRAKILDIM

Çelik, “Şahsen, ‘milli tarım’dan rahatsız olanlar tarafından TRT’de Payitaht dizisine bile konu edildim, % 98 oy aldığımız Harran ilçemizde iftarda ve Şanlıurfa havaalanında VİP’te Cumhurbaşkanımızın önünde hain tezgahlara muhatap bırakıldım. Bu işleri yapanlar dışarıdan değildi. Bu tezgahı kuranları biliyorum. Dava sahibi olmak; SABRETMEYİ, LİDERE GÜVENMEYİ, HAKKIN GALİP GELECEĞİNE İNANMAYI GEREKTİRİR, şikayeti ve müdahale edin demeyi değil” ifadelerini kullandı.

SOYLU DA SİTEM PAYLAŞIMI YAPMIŞTI

Faruk Çelik’in sözleri, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, kendisine yönelik haberlere sitem ettiği mesajının ardından gelmesi dikkat çekti. Çelik’in bu mesajlarıyla, Soylu’ya tavsiyeleri bulunduğu öne sürüldü.
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