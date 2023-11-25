Barselona, Gazze'de 'kesin ateşkese kadar' İsrail ile tüm ilişkilerini askıya aldı

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, Filistin devletinin tanınması konusunda yorum yapmadı; ancak, "Askeri bir operasyonun uluslararası insancıl hukuka saygı göstermesi gerekir. Sivillerin öldürülmesine derhal son verilmelidir. Çok fazla insan öldü. Gazze'nin yıkımı kabul edilemez" ifadelerini kullandı.







Euronews'te yer alan habere göre Barselona Belediye Meclisi, İsrail ile Gazze'de kesin ateşes ilan edilene kadar ilişkilerin askıya alınması teklifini kabul etti.Genel kurul toplantısında oylanan metinde, "Filistin halkının temel haklarına saygı gösterilmesini ve çatışmaya ilişkin Birleşmiş Milletler kararlarına uyulmasını garanti eden kesin bir ateşkes sağlanana kadar" ilişkilerin yeniden başlatılmayacağı kaydedildi.Öneriye Sosyalistler ve bağımsızlık yanlısı Katalan ERC ve Barcelona en Comu destek verdi. Muhafazakar Halk Partisi ve aşırı sağcı Vox, karşı oy kullandı.Eski Belediye Başkanı Ada Colau, döneminde İsrail ile ilişkiler askıya alınmıştı.Mevcut belediye başkanı Jaume Collboni'nin eylül ayında yeniden başlattığı Barselona ile Tel Aviv şehri arasındaki ilişkilerin son alınan karardan etkilenmeyeceği belirtildi.Eski belediye başkanı Colau, "Bu bir savaş değil, soykırımdır. Başkan Pedro Sanchez'in de dediği gibi bu kabul edilemez ve bunu sadece kınamakla kalmayıp harekete geçmeliyiz" dedi.Colau, Belediye Meclisi'nde yaptığı konuşmada, "Barselona, İsrail hükümeti ile tüm ilişkilerini askıya almıştır. İnsan hakları taraf tutularak savunulur, görmezden gelinerek değil." ifadelerini kullandı.İsrail'i kesin bir ateşkesi kabul etmeye çağıran Sosyalistlerden Maria Eugenia Gay, insan haklarına "istisnasız saygı gösterilmesi gerektiğini ve bunun her türlü siyasi tartışmanın üzerinde olduğunu" söyledi.ERC konsey üyesi Elisenda Alamany de "Gazze Şeridi nüfusunun yarısı çocuklardan oluşuyor. Ölen kardeşlerinin hayaletlerini gördükleri için uyuyamayan erkek ve kız çocukları var" diye konuştu.İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Avrupa Birliği'nin bir Filistin devletini tanıması çağrısında bulunarak Madrid yönetiminin bunu tek başına yapabileceğini söyledi.Belçika Başbakanı Alexander De Croo ile Refah sınır kapısının Mısır tarafında düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Sanchez, AB'nin bunu birlikte yapmasının daha iyi olacağını belirterek, "Ancak durum böyle değilse...İspanya kendi kararlarını alacaktır" dedi.AB'nin dönem başkanlığını yürüten İspanya'nın başbakanı, "İsrail'in kendini savunma hakkını yineliyorum ancak bunu uluslararası insancıl hukukun getirdiği parametreler ve sınırlar dâhilinde yapmalı. Binlerce erkek ve kız çocuğu da dâhil olmak üzere sivillerin ayrım gözetmeksizin öldürülmesi kesinlikle kabul edilemez." şeklinde konuştu.İsrail hükümeti, Sanchez ve de Croo'nun İsrail ve Hamas arasındaki savaşla ilgili açıklamalarının ardından Belçika ve İspanya büyükelçilerini çağıracağını duyurdu.Tel Aviv, iki başbakana "vatandaşlarımızı katleden ve Filistinlileri canlı kalkan olarak kullanan Hamas'ın işlediği insanlığa karşı suçların tüm sorumluluğunu üstlenmedikleri için" sert tepki gösterdi.İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, iki ülkenin büyükelçilerinin "sert bir şekilde kınamak" üzere çağrılması talimatını verdi."Terörizme destek veren İspanya ve Belçika başbakanlarının yalan iddialarını kınıyoruz" deiyen Cohen, "İsrail uluslararası hukuka göre hareket etmekte ve savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar işleyen daha beter cani bir terör örgütüyle mücadele etmektedir." ifadelerini kullandı.İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares da Tel Aviv'e, "İsrail hükümetinin Sanchez ve Belçika Başbakanı'na yönelik suçlamaları tamamen yanlış ve kabul edilemez" karşılığını verdi.