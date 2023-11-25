Meteoroloji’den birçok kente kar ve yağmur uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde görülecek yağışların Marmara’nın güney ve batısı, Ege, Akdeniz, Doğu Akdeniz’in kuzey ve batısı, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı’nda kuvvetli, Batı Akdeniz’in doğusunda kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.



Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının etkisi altına girmekte olduğumuz yağışlı hava kütlesinin etkisi ile batı bölgelerimizden başlayarak azalması beklenirken, rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, Marmara’nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında gece saatlerinde zamanla batı ve kuzeybatı yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara, Ege, Batı Akdeniz kıyıları, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde kuvvetli (40-70 km/saat) ve yer yer fırtına şeklinde (70-100 km/saat) eseceği öngörülüyor.



KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI



Meteoroloji, üç kez kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısında da bulundu. Meteoroloji’nin uyarılarında şu ifadeler yer aldı:



* “KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI 1: Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege’de kuvvetli (30-60 kg/m2), Muğla kıyıları ile Edremit Körfezi'nde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (60-100 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su askını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



* KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI 2: Yapılan son değerlendirmelere göre; Antalya'nın batısından başlamak üzere, zamanla il geneli ile Konya'nın güneybatı ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli (25-60 kg/m2), Antalya'nın batısının kıyı kesimleri ile doğusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (60-120 kg/m2) olması bekleniyor. Yağışların, zamanla 1800 m üzeri rakımlı kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde olması tahmin ediliyor. Muhtemel sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



* KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI 3: Yağışların İç Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Adana, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevreleri ile Hatay’ın kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



* KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/saat), Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli fırtına (80 km/saat), 26.11.2023 (Pazar) günü etkisini artırarak kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) ve yer yer tam fırtına (100 km/saat ve üzeri) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Genel olarak güney yönlerden, Pazar günü sabah saatlerinden itibaren Marmara'nın kuzeyi ile zamanla yurdun kuzey kesimlerinde batı ve kuzeybatıdan esmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”



“SICAKLIKLAR YÜKSELECEK”



MGM, sosyal medya X hesabından, 26 Kasım ile 2 Aralık tarihleri arasına ait haftalık hava tahminini paylaştı. MGM’nin uyarısında “Hava sıcaklıklarının pazar gününden itibaren Batı kesimlerden başlayarak ülkemiz genelinde azalacağı ve mevsim normalleri altına düşeceği Ancak salı gününden itibaren Batı kesimlerden başlayarak tekrar artacağı ve mevsim normalleri civarına yükseleceği tahmin ediliyor” denildi.



BİR UYARI DA İÇİŞLERİ BAKANI’NDAN



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olumsuz hava durumuna karşı vatandaşları uyardı. Sosyal medya X hesabından bir paylaşım yapan Yerlikaya, “44 ilimiz için turuncu, 20 ilimiz için sarı uyarı olmak üzere toplam 64 ilimiz için meteorolojik uyarı yapıldı. 81 ilimizde İl AFAD Merkezlerimiz, 7/24 esasına göre ilgili TAMP grupları ile teyakkuz haline geçirilmiştir. Vatandaşlarımızdan ricamız, uyarıları hassasiyetle dikkate almaları. Özellikle turuncu uyarı verilen illerimizde yaşayan hemşehrilerimizin çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını bir kez daha önemle hatırlatmak istiyorum” dedi.



BÖLGELERDE HAVA



MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı, yarın zamanla trakya’nın yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney ve batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, gece saatlerinde zamanla batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.



BURSA 10°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı



EDİRNE 4°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı



İSTANBUL 7°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, yarın zamanla yüksekleri karlakarışık yağmurlu



KOCAELİ 11°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı



EGE

Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, (Kütahya ve Uşak hariç) kuvvetli; Muğla ve Aydın ile İzmir’in güney kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güneyli yönlerden kuvvetli (50-80 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.



AFYONKARAHİSAR 8°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı



DENİZLİ 11°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı



İZMİR 12°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı



MUĞLA 8°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı



AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi, yağışların kuvvetli, Batı Akdeniz kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Yağışların Torosların 1800 metre üzerindeki rakımlarında karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde görülmesi; rüzgarın Batı Akdeniz’de güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (70-90 km/saat) esmesi bekleniyor.



ADANA 12°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ANTALYA 15°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



BURDUR 8°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



MERSİN 14°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ve batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.



ANKARA 9°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı



ESKİŞEHİR 8°C, 10°C

Parçalı bulutlu, doğu çevreleri yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı



KONYA 7°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı



YOZGAT 5°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.



BOLU 9°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı



DÜZCE 13°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı



KASTAMONU 9°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı



ZONGULDAK 14°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Samsun çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve çok kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-100 km/saat) esmesi bekleniyor.



ARTVİN 8°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı



SAMSUN 17°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yerel kuvvetli olması bekleniyor.



TOKAT 10°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yerel kuvvetli olması bekleniyor.



TRABZON 17°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu



DOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzey ve doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeyinde rüzgarın güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.



ERZURUM 0°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı



HAKKÂRİ 1°C, 6°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı



MALATYA 6°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı



VAN 1°C, 12°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.



DİYARBAKIR 7°C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı



GAZİANTEP 6°C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, batısı aralıklı sağanak yağışlı



MARDİN 7°C, 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı



SİİRT °C, 158°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı