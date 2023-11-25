Galatasaray, Alanyaspor’u rahat geçti: 4-0

Alanyaspor da aynı gün ligin 14. haftasında Konyaspor’u ağırlayacak.





Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. RAMS Park’taki mücadeleyi sarı-kırmızılılar her iki devrede attığı ikişer golle 4-0 kazanmayı başardı.Okan Buruk’un Manchester United maçı öncesi rotasyona gittiği maçta gol perdesini 37. dakikada Mauro Icardi açtı. Arjantinli yıldız ligde 3 maçlık aranın ardından gol attı. 45. dakikada Mertens şık golle skoru 2-0’a getirdi. 59’da Mertens yine sahneye çıkıp Icardi’nin asistinde arka direkte topu filelere gönderdi: 3-0. Maça noktayı koyan ise son haftaların golcüsü Zaha oldu: 4-0.Galatasaray maçta iki kez direğe takıldı. 8. dakikada Icardi kaleciyi geçip çektiği şutta topu yan direğe nişanladı. Oyuna sonradan giren Tete de 88. dakikada çektiği şutta önce kaleci Ertuğrul’a ardından direğe takıldı.Bu sonucun ardından Galatasaray 34 puan ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.Üst üste 3. maçta da gol atamayan ve puan hasreti maça çıkan Alanyaspor da 10 puanla küme düşme hattındaki 17. sırada kaldı.37. dakikada Galatasaray öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Boey’un pasıyla sağdan ceza sahasına girerek son çizgiye inen Mertens, meşin yuvarlağı kale önüne gönderdi. Altıpasa hareketlenen Icardi, yaptığı tek vuruşla topu filelerle buluşturdu: 1-0.45. dakikada sarı-kırmızılı takım farkı 2’ye çıkardı. Zaha’nın pasıyla topla buluşan Mertens, sol çaprazda ceza sahası ön çizgisi üzerinde uzak köşeye yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.59. dakikada Galatasaray farkı 3’e çıkardı. Kazımcan’ın sol kanattan yaptığı ortada Icardi’nin çevirdiği topta arka direkte Mertens sağ ayağıyla dokundu ve fileleri havalandırdı: 3-0.70. dakikada maçın gol perdesini kapatan Zaha oldu. Icardi’nin pasında topu kontrol eden Zaha, sol çaprazdan ceza sahasına girip sağ ayağıyla sert şutunu çekti. Top kalecinin solundan giderek köşeden filelerler buluştu: 4-0.Galatasaray, hafta içi Şampiyonlar Ligi’ndeki Manchester United maçının ardından 2 Aralık Cumartesi günü Pendikspor deplasmanına çıkacak.4. dakikada sol kanatta topla buluşan Zaha, karşısına aldığı 2 rakip oyuncudan şık bir şekilde sıyrıldıktan sonra ceza sahasına girdi. Yıldız futbolcu, pasını ceza sahası ön çizgisi üzerindeki Icardi’ye aktardı. Arjantinli oyuncunun çıkardığı şutta kaleci Ertuğrul Taşkıran gole izin vermedi.8. dakikada Ndombele’nin ara pasıyla ceza sahasına giren Icardi, kaleci Ertuğrul ile karşı karşıya kaldı. Savunmada Fatih Aksoy’un müdahale ettiği top, Ertuğrul Taşkıran’ı geçerek Arjantinli yıldız futbolcunun önünde kaldı. Icardi, altıpas içi sağ çaprazda dar açıdan boş kaleye vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak direkten döndü.37. dakikada Galatasaray öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Boey’un pasıyla sağdan ceza sahasına girerek son çizgiye inen Mertens, meşin yuvarlağı kale önüne gönderdi. Altıpasa hareketlenen Icardi, yaptığı tek vuruşla topu filelerle buluşturdu: 1-0.45. dakikada sarı-kırmızılı takım farkı 2’ye çıkardı. Zaha’nın pasıyla topla buluşan Mertens, sol çaprazda ceza sahası ön çizgisi üzerinde uzak köşeye yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.Galatasaray, soyunma odasına 2-0 üstün gitti.50. dakikada kendi yarı alanından aldığı topla soldan bindiren Oğuz Aydın, Kazımcan Karataş’ı geride bırakarak ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun çaprazdan çıkardığı şutta kaleci Muslera meşin yuvarlağı kornere çeldi.59. dakikada Galatasaray üçüncü golü kaydetti. Kazımcan Karataş’ın soldan ceza sahasına ortasında Icardi, meşin yuvarlağı kafayla arka direğe aşırttı. Mertens’in bekletmeden yaptığı düzgün vuruşta top filelerle buluştu: 3-0.70. dakikada sarı-kırmızılı ekip farkı 4’e çıkardı. Icardi’nin pasıyla topla buluşan ve sol çaprazdan ceza sahasına giren Zaha, açısını düzelterek penaltı noktasının gerisine kadar geldi. Yıldız oyuncu, yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Ertuğrul Taşkıran’ın solundan ağlara gönderdi: 4-0.Kalan bölümde iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve Galatasaray, karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.