Rehine krizi: İsrail tehdit etti, araya Katar girdi

Hamas’ın silahlı kanadı El Kassam Tugaylarından yapılan açıklamada İsrail’in yardım tırlarının Gazze’ye girişine izin vermediğini söyledi. Hamas, İsrail’in ateşkes şartlarına uyana kadar, esirlerin serbest bırakılmasında ikinci aşamayı ertelediklerini söyledi.





İsrail basını, Hamas’ın esirleri gece yarısına kadar serbest bırakılmaması halinde İsrail ordusunun Gazze’ye kara saldırılarını yeniden başlatacağını söyledi.





Hamas'ın öncülüğünde Filistin direniş örgütlerinin de desteği ile başlatılan Aksa Tufanı Operasyonu sonrası başlayan savaşta, her iki taraftar ciddi kayıplar verirken; geçtiğimiz günlerde Katar'ın arabuluculuğu ile İsrail ve Hamas arasında 4 günlük geçici ateşkesi kapsayan ve esir anlaşmasını da içeren insani ara için bir anlaşma sağlanmıştı.Dün Hamas 13 İsrailliyi İsrail ise 39 Filistinliyi serbest bırakmıştı.Katar Dışişleri Bakanlığı ateşkes krizi ile ilgili yaptığı açıklamada mutabakatın önündeki engellerin giderildiğini söyledi. Katar’dan yapılan açıklamada, “Mutabakatın uygulanmasının önündeki engeller ortadan kaldırıldı. Bu gece, 39 Filistinli esire karşılık 13 İsrailli esir serbest kalacak” denildi.