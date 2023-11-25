Samanyolu Haber /Gündem / Taksim’de polis ablukası: Meydan kapatıldı /25 Kasım 2023 17:39

Taksim’de polis ablukası: Meydan kapatıldı

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde, izinsiz eylemlere karşı alınan güvenlik önlemleri kapsamında, Taksim Meydanı bariyerlerle çevrildi...

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25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle izinsiz eylemlere karşı alınan güvenlik önlemleri kapsamında, Taksim Meydanı bariyerlerle çevrildi. Meydan öğle saatlerinden itibaren kapatıldı.

Metro İstanbul’dan yapılan duyuruda da, “İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda saat 12.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi giriş-çıkışı ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir” denildi.

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