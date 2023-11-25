Baerbock: Ukrayna'nın üyeliği AB'yi güçlendirecek

Cumartesi günü Yeşiller partisinin Karlsruhe'de düzenlenen kongresinde konuşan Baerbock, "Bugün Ukrayna'nın öngörülebilir gelecekte AB'yi güçlendireceği aşikardır" diye konuştu. Bunun Avrupa'nın "jeopolitik çıkarına" olacağının altını çizen Baerbock, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savaşta askeri olarak desteklenmeye devam edilmesi gerektiğini söyledi. Baerbock, "Ukrayna'yı yalnızca desteklemeye devam etmeyecek, aynı zamanda bu desteği artıracağız: Hem AB'de, hem de NATO'da" diye konuştu.





DW Türkçe'de yer alan habere göre Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne (AB) üyeliğinin, birliği güçlendireceğine inandığını söyledi.Yeşiller'in parti kongresinde, partinin 2024 yılında yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine hazırlıklarına odaklanılıyor. AB'nin bir yandan güçlendirilmesi ve diğer yandan reformlar uygulanması gerektiğini kaydeden Baerbock, "Avrupa bizim yaşam sigortamızdır" ifadesini kullandı. Ukrayna'nın yanı sıra Moldova, Gürcistan ve Batı Balkan ülkeleri için de AB perspektifinin mevcut olması gerektiğini de sözlerine ekleyen Baerbock, "Avrupa'da artık gri alanlar olmamalı" dedi.Öte yandan Baerbock, AB'nin genişlemesi konusunda oy birliği prensibinin aşılması gerektiği görüşünü de dile getirdi. Hâlihazırda AB dış politikası, tüm üye ülkelerin onay vermesini gerektiriyor.Dışişleri Bakanı Baerbock konuşmasında, hem Almanya geneli hem de Yeşiller partisi içerisinde tartışmalı bir konu olan iltica konusuna da değindi. Almanya'nın bu konudaki "sorumluluğundan kaçınmaması" gerektiğini kaydeden Baerbock, "Düzen olmadan insanlık da olmaz" diye konuştu. Ortak Avrupa İltica Sistemi'ne ilişkin olarak da Baerbock, bu konuda "acı verici uzlaşılara" varılmak durumunda olduklarını söyledi.