7 ayda 69 bin 692 kaçak göçmen sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, 2022 yılına ilişkin kaçak göç ile mücadele verilerini açıkladı. Göç İdaresi Başkanlığı ve güvenlik güçlerince sürdürülen mücadele kapsamda geçen yıl 451 bin 96, bu yılın ilk 7 ayında ise 192 bin 449 kaçak göçmenin yurda girişinin engellendiği bildirildi.







Göç İdaresi Başkanlığı'ndan bugün yapılan yazılı açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:





"2022 yılında ülkeden sınır dışı edilen kaçak göçmen sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 142 artış göstererek 69 bin 692 olarak kayıtlara geçmiştir. Sınır dışı edilenlerin 41 bin 492’sini Afganistan uyruklu yabancılar, 7 bin 772’sini Pakistan uyruklu yabancılar ve 20 bin 428’ini diğer uyruklardan yabancılar oluşturmuştur.





2022’DE 192 BİN 449 KAÇAK GÖÇMENİN ÜLKEYE GİRİŞİ ENGELLENDİ

Göç İdaresi Başkanlığı’mız ve güvenlik güçleri personelince 7/24 esasına göre kaçak göçle mücadele aralıksız sürdürülmektedir. Ülkemizin sınır güvenliği en üst seviyede tutularak kaçak göçmenlerin ülkemize girişi engellenmektedir. Bu kapsamda; 2021 yılında Doğu ve Güney illerimizde olmak üzere toplam 451 bin 96 kaçak göçmenin ülkemize girişi engellenmiştir. 2022 yılında ülkemize girişi engellenen kaçak göçmen sayısı ise 192 bin 449 olarak gerçekleşmiştir.





7 AYDA 69 BİN 692, 6 YILDA 395 BİN 201 KAÇAK GÖÇMEN SINIR DIŞI EDİLDİ

Avrupa ortalamasının çok üzerinde bir başarıyla geri göndermeler gerçekleştiriliyor. Tüm uyruklarla birlikte bu yıl içerisinde 69 bin 692 kaçak göçmen sınır dışı edildi. Geçen yılın aynı dönemine göre bu sayı da yüzde 142 arttı. Geçen yıl aynı dönemde sınır dışı edilen Afganistan uyruklu yabancılarda yüzde 133, Pakistan uyruklu yabancılarda yüzde 96 ve diğer uyruklu yabancılarda yüzde 196 artış olduğu görüldü.





2016 yılından bu yana sınır dışı edilen kaçak göçmen sayısı ise 395 bin 201'e ulaştı.





AFGANİSTAN VE PAKİSTAN'A 173 CHARTER SEFERİ DÜZENLENDİ

Afganistan'a düzenlenen 171 charter (özel uçak) seferi ile 31 bin 459 ve tarifeli uçuşlarla 10 bin 33 olmak üzere toplam 41 bin 492 Afganistan vatandaşı ülkesine gönderildi. Pakistan'a düzenlenen 2 charter seferi ve tarifeli uçuşlarla toplam 7 bin 772 kaçak göçmen güvenli şekilde ülkesine gönderildi. Geri gönderme merkezlerimizin sayısı 30'a, kapasitesi ise 20 bin 540'a yükseltildi. Geri gönderme merkezlerinde 5 bin 239'u Afganistan, 4 bin 942'si Pakistan ve 6 bin 873'ü ise 89 farklı uyruktan olmak üzere 17 bin 54 yabancının hâlen sınır dışı işlemleri sürüyor.





GÖNÜLLÜ GERİ DÖNÜŞ YAPAN SURİYELİ YARIM MİLYONU AŞTI

Suriye'ye gönüllü geri dönüş yapanların sayısı 517 bin 289'a ulaşırken 2016 yılından bugüne kadar ise Avrupa'ya geçen yabancı sayısı 709 bin 936 oldu."



