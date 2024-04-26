Samanyolu Haber /Dünya / ABD üniversitelerinde Gazze direnişi sürüyor: Hocalara ters kelepçe /26 Nisan 2024 00:05

ABD üniversitelerinde Gazze direnişi sürüyor: Hocalara ters kelepçe

ABD üniversitelerindeki 'Gazze' eylemleri yayılıyor, sert polis saldırısı da sürüyor. Polis Emory'de ekonomi profesörü Fohlin ile Felsefe Bölüm Başkanı McAfee'yi de ters kelepçeyle gözaltına aldı.

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Gazete Duvar'da yer alan habere göre ABD'de üniversitelerden başlayan Filistin'e destek eylemleri büyüyor.

2000’de Lübnan sınırından İsrail’e attığı sembolik taştan sonra atılmak istenen ancak rektörün “ifade özgürlüğü” yazısıyla sahip çıktığı Edward Said’in öldüğü 2003'e kadar hocalık yaptığı Columbia Üniversitesi'nde başlayan protesto Georgetown ve George Washington, Emory, Harvard, MIT, Yale, Texas, NYU, Kaliforniya Eyalet, Minnesota, Güney Kaliforniya üniversitelerine yayıldı.

On binlerce öğrencinin çadır kurarak katıldığı ve polisin sert saldırılarıyla gündemden düşmeyen eylemlere hocalar da destek veriyor.

Polisi kampüse sokan Columbia Üniversitesi yönetimi uzaktan eğitim kararı alırken, sadece Güney California Üniversitesi'ndeki Filistin'e destek gösterilerinde 93 öğrenci gözaltına alınırken Emory Üniversitesi'nde öğrencilere polis biber gazı ve elektroşok silahı ile saldırdı.

Emory'de polis eylemlere katılan ve öğrencilerine destek veren ekonomi profesörü Caroline Fohlin ile Felsefe Bölümü Başkanı Noelle McAfee'yi de ters kelepçeyle gözaltına aldı.

McAfee'nin gözaltına alınışı bir doktora öğrencisinin çektiği videoyla tüm dünyaya yayıldı.
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