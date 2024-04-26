Polonya'dan Rusya'ya gözdağı

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, NATO'ya yönelik bir Rus saldırısının Moskova için yenilgiyle sonuçlanacağı değerlendirmesinde bulundu.



Sikorski, ancak NATO'nun da savunmasını arttırması gerektiğini belirtti.



Polonya Parlamentosunun alt kanadı Sejm'de konuşan Sikorski, "Bir çatışmadan korkması gereken biz (Batı) değil, tam tersi Vladimir Putin Rusya'sıdır." dedi.



Bakan Sikorski, "Rusların tehdit hissini arttırmak için değil, çünkü NATO bir savunma paktı, ama Rusya'nın ittifak üyelerinden herhangi birine saldırmasının Moskova'nın kaçınılmaz yenilgisiyle sonuçlanacağını göstermek için bunu hatırlatmakta fayda var." ifadelerini kullandı.



'NATO'nun, Rusya'dan üç kat fazla askeri personele, üç kat fazla hava kaynağına ve dört kat fazla gemiye sahip olması nedeniyle Rusya'nın askeri ve ekonomik potansiyelinin Batı ile kıyaslandığında sönük kaldığını' iddia eden Sikorski, "Putin'in tek umudu bizim kararlılık eksikliğimiz" diye konuştu.



"Almanya ile artık çatışma dönemi geride kaldı"



Öte yandan Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski, meclis konuşmasında Başbakan Donald Tusk hükümetinin yeni dış politika vizyonunu anlattı.



Varşova'nın artık Avrupa Birliği'nin gündemini belirleyen ülkeler grubuna geri dönmek istediğini kaydederek, Almanya ile çatışmalı sürecin de geride kaldığının altını çizdi.



Sekiz yıllık aşırı sağcı, milliyetçi iktidarın ardından Aralık 2023'te görevi devralan Tusk hükümetinin ülkede Brüksel yanlısı büyük bir değişime imza atması bekleniyordu.



Tusk hükümeti, göreve gelmesinin ardından Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) tarafından uygulanan politikaları tersine çevirmeye başladı.



Popülist duruşuyla bilinen PiS, ABD ile ilişkilere önem verirken, Avrupa Birliği'ne ve özellikle de İkinci Dünya Savaşı sırasında Polonya'yı işgal eden Almanya'ya karşı çatışmacı bir tavır sergiliyordu.