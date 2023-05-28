76. Cannes Film Festivali’nde en iyi kadın oyuncu ödülünü Merve Dizdar aldı

Cannes Film Festivali bu akşam düzenlenen kapanış töreniyle sona erdi.







Nuri Bilge Ceylan imzalı "Kuru Otlar Üstüne" ile En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü alan Merve Dizdar konuşmasında, "Filmde canlandırdığım Nuray karakteri inandığı şeyler ve varoluşu için mücadele veren ve bu uğurda bedeller ödemek zorunda bırakılmış bir kadın. Onu tanımak ve anlamak için uzun uzun çalışmak isterdim ama ne yazık ki yaşadığım coğrafyada bir kadın olmak Nuray’ın ve Nuraylar’ın duygusunu doğduğum günden beri ezbere bilmeyi gerektiriyor. Ödülü Nuray ve onun gibi kadınların mücadelesine güç verebilmek için, kendine layık görülenlere boyun eğmeyip eyleme geçen, bu uğurda her şeyi göze alan ve ne olursa olsun umut etmekten vazgeçmeyen tüm kız kardeşlerime ve Türkiye’de hak ettiği güzel günleri yaşamayı bekleyen tüm mücadeleci ruhlara armağan ediyorum" dedi.





Festivalin diğer ödülleri ise şu şekilde:





ALTIN PALMİYE

Anatomie d’Une Chute (Yönetmen: Justine Triet)







JÜRİ BÜYÜK ÖDÜLÜ

The Zone of Interest / Yönetmen: Jonathan Glazer





EN İYİ YÖNETMEN

Tr?n Anh Hùng / The Pot-au-Feu (La Passion de Dodin Bouffant)





JÜRİ ÖDÜLÜ

Fallen Leaves (Yönetmen: Aki Kaurismäki)





EN İYİ SENARYO

Sakomoto / Monster (Yönetmen: Kore-Eda Hirokazu)





EN İYİ KADIN OYUNCU

Merve Dizdar (Kuru Otlar Üstüne/Yönetmen: Nuri Bilge Ceylan)





EN İYİ ERKEK OYUNCU

Koji Yakusho (Perfect Days/ Yönetmen: Wim Wenders)





EN İYİ İLK FİLM (CAMÉRA D’OR)

Inside the Yellow Cocoon Shell (Yönetmen: Thien An Pham)