Samanyolu Haber /Gündem / Korkutan doktor göçü: 10 yılda 40 kat arttı /28 Mayıs 2023 08:56

Korkutan doktor göçü: 10 yılda 40 kat arttı

Doktorları beyin göçü artarak devam ediyor. 2012’de 59 doktor yurtdışında çalışmak için iyi hal belgesi alırken 2022’de bu rakam 2 bin 685’e yükseldi. Son 10 yılda yurtdışına gitmek için başvuran hekim sayısının 40 kat arttığına dikkat çeken Türk Tabipleri Birliği (TTB) “Artık değişim zamanı” dedi.

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TBB’nin verilerine göre Türkiye’de günde ortalama 80’den fazla sağlıkta şiddet vakası yaşanıyor ve hekimlerin yüzde 84’ü meslek hayatlarında en az bir kez fiziksel veya sözel şiddete uğruyor. Öte yandan açıklamada son 10 yılda 110 bini aşkın sağlıkta şiddet bildirimi yapıldığına da dikkat çekildi.

‘ARTIK DEĞİŞİM ZAMANI’
Sağlıkta yaşanan sorunlara yer verilen açıklamada Türkiye’nin cinsel sağlık ve üreme sağlığında (CSÜS) kadın-erkek eşitsizliği sıralamasında 2022 yılı raporuna göre 146 ülke içinde 124. sırada olduğuna, aylarca randevu sırası beklendiğine, doktorların hastaları beş dakikada muayene etmek zorunda bırakıldığına, özel sağlık kurumu ve yatak sayısındaki artışın kamu sağlık kurumlarındaki artış hızının beş katını geçtiğine, Türkiye’de yıllara göre toplam sağlık harcamalarının GSYH içindeki payının 2002’de yüzde 5.4 iken 2021’de yüzde 4.9’a düştüğüne, Sağlık Bakanlığı kurumlarında 2002 yılında 11 bin olan taşeron işçi sayısının 2021 yılında 252 bin 626’ya çıktığına dikkat çekildi.

Açıklamanın devamında “Emeğimizin kıymetinin bilindiği sağlıklı bir gelecek umut edebilmek için artık değişim zamanı” ifadelerine yer verildi. 
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