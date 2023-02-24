Samanyolu Haber /Gündem / A Haber'den seçim iddiası: Sadece Cumhurbaşkanı için oy verebilecekler /24 Şubat 2023 23:47

A Haber'den seçim iddiası: Sadece Cumhurbaşkanı için oy verebilecekler

AKP’ye yakın A Haber’den tepki çeken seçim iddiası geldi. A Haber, kalıcı ikametgahı olmayan depremzedelerin seçimlerinde sadece Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oy kullanabileceklerini öne sürdü.

SHABER3.COM

İktidar partisine yakınlığıyla bilinen A Haber, deprem bölgesinden başka ile göçmek durumunda kalan seçmenin nasıl oy kullanabileceğine dair dikkat çeken bir "kulis" haberi yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılması için 10 Mart'ta seçim kararı ilan edebileceği belirtilen haberde "deprem bölgesinden başka şehirlere göç eden vatandaşların kalıcı ikametgâhları yok ise yalnızca Cumhurbaşkanı'na oy verebileceği, milletvekili seçimlerinde oy kullanamayacakları" belirtildi.

A Haber'in yayımladığı haber sonrasında sosyal medyada, böyle bir adımın AKP'nin mecliste çoğunluğu elde etmesi için yapıldığına yönelik tepkilere yol açtı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber A Haber'den seçim iddiası: Sadece Cumhurbaşkanı için... Sonraki Haber >>

Depremzedeler kaderine terk edildi

Depremzedeler kaderine terk edildi

Depremin patlattığı kolonlardan beton yerine tuğla çıktı!

Depremin patlattığı kolonlardan beton yerine tuğla çıktı!

Trabzonspor maçında 'Tayyip Erdoğan İstifa' pankartı açtılar

Trabzonspor maçında 'Tayyip Erdoğan İstifa' pankartı açtılar

Belediye Başkanı isyan etti: Vallahi yeter bir çadır gönderemediniz, beni de Silivri'ye atın

Belediye Başkanı isyan etti: Vallahi yeter bir çadır gönderemediniz, beni de Silivri'ye atın

Biden uçak merdiveninde fena tökezledi

Biden uçak merdiveninde fena tökezledi

'Sizi öldürürüm, vururum, hükümete bir şey söylemeyeceksiniz'

'Sizi öldürürüm, vururum, hükümete bir şey söylemeyeceksiniz'

Depremzedenin Erdoğan'a isyanı: Hani devlet büyüktü, dünya lideriydi, nerede?

Depremzedenin Erdoğan'a isyanı: Hani devlet büyüktü, dünya lideriydi, nerede?

Tepki çeken hareket Erdoğan'dan tebrik aldı

Tepki çeken hareket Erdoğan'dan tebrik aldı

Vahim iddia

Vahim iddia

Kanadalı şarkıcı, milli marşın sözlerini değiştirdi, tartışma büyüyor

Kanadalı şarkıcı, milli marşın sözlerini değiştirdi, tartışma büyüyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:46:15