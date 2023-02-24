A Haber'den seçim iddiası: Sadece Cumhurbaşkanı için oy verebilecekler

İktidar partisine yakınlığıyla bilinen A Haber, deprem bölgesinden başka ile göçmek durumunda kalan seçmenin nasıl oy kullanabileceğine dair dikkat çeken bir "kulis" haberi yayımlandı.





Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılması için 10 Mart'ta seçim kararı ilan edebileceği belirtilen haberde "deprem bölgesinden başka şehirlere göç eden vatandaşların kalıcı ikametgâhları yok ise yalnızca Cumhurbaşkanı'na oy verebileceği, milletvekili seçimlerinde oy kullanamayacakları" belirtildi.





A Haber'in yayımladığı haber sonrasında sosyal medyada, böyle bir adımın AKP'nin mecliste çoğunluğu elde etmesi için yapıldığına yönelik tepkilere yol açtı.