Samanyolu Haber /Gündem / AB, İtalya ve Almanya temsilcileri Dışişleri'ne çağrıldı /23 Kasım 2020 22:44

AB, İtalya ve Almanya temsilcileri Dışişleri'ne çağrıldı

Roseline-A adlı Türk gemisine çıkılması ve denetlenmesi sonrasında AB, İtalya ve Almanya temsilcilerinin Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı belirtildi.

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AB ve İtalya Büyükelçileri ile Almanya maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ankara’daki AB, İtalya Büyükelçileri ve Almanya Maslahatgüzarı (Büyükelçi Ankara dışında olduğundan) bugün Bakan Yardımcımız Büyükelçi Sedat Önal tarafından Bakanlığımıza çağrılarak,  Roseline-A adlı ticari gemimize İrini Operasyonu çerçevesinde ülkemizin açık izni olmadan çıkılması ve denetlenmesi olayı protesto edilmiş ve ilgili ülkelere Nota verilmiştir. Notamızda, olayın uluslararası hukuka aykırı olduğu ve tazminat haklarımızın da muhafaza edildiği kayıt altına alınmıştır."
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