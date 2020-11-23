Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray 10 kişi kalan Hes Kablo Kayserispor'u geçemedi /23 Kasım 2020 22:12

Galatasaray 10 kişi kalan Hes Kablo Kayserispor'u geçemedi

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında evinde Hes Kablo Kayserispor'u konuk eden Galatasaray, maçın yaklaşık son yarım saatini 10 kişi oyayan rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

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Hes Kablo Kayserispor'un 10 kişi kaldığı mücadelede rakibiyle 1-1 berabere kalan Galatasaray'ın ligdeki üç maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Spor Toto Süper Lig'de 9. hafta karşılaşmalarında Hes Kablo Kayserispor'u ağırlayan Galatasaray, rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

Galatasaray'ın ligdeki üç maçlık galibiyet serisi sona ererken, Hes Kablo Kayserispor'un ise galibiyet hasreti dört maça çıktı. 

İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen mücadelede Galatasaray, Mbaye Diagne'nin 63. dakikada penaltıdan kaydettiği golle öne geçti.

Hes Kablo Kayserispor'a puanı getiren gol ise 71. dakikada Gustavo Campanharo'dan geldi.

Öte yandan konuk ekip, Muğdat Çelik'in 62. dakikada ikinci sarı kartını görerek oyun dışı kalmasıyla mücadeleyi 10 kişiyle tamamladı.

Bu sonucun ardından Galatasaray haftayı 17 puanla, Hes Kablo Kayserispor ise 7 puanla tamamladı.

Galatasaray ligin 10. haftasında Çaykur Rizespor'un konuğu olacak. Hes Kablo Kayserispor ise Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. 

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