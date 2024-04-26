Kadavra köpekleri Berzeg'den bir iz arıyor: Çember daraldı, hedef kafatası













Balıkesir'in Gönen ilçesinde, geçen yıl haziran ayında sabah yürüyüşü için evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan ekonomist Korhan Berzeg'e ait olduğu değerlendirilen kıyafet ve kemik parçaları ile banka ve kredi kartlarının bulunduğu bölgede ekipler çalışma yürütüyor.Bursa İl Jandarma Komutanlığı’ndan bölgeye gönderilen 1 köpekli unsura destek olarak, İstanbul ve İzmir’den de bugün bölgeye köpekli unsurlar sevk edildi. İyi koku almaları için 20 dakika iz sürüp, 40 dakika dinlenmesi gereken köpekler, dönüşümlü olarak arazide görev alıyor.Çalışmalar, Berzeg’e ait malzeme ve kıyafet parçaları ile ona ait olduğu düşünülen kemik parçalarının bulunduğu, dere kenarındaki 300 metrelik alanda yoğunlaştırıldı. Bütünlüğü bulunmayan iskelete ait diğer parçalar, hayvanlar tarafından parçalanıp taşınmış olma ihtimaline karşı daraltılan alanda aramaya devam ediliyor.23 Nisan’da bulunan ve DNA analizi için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilen, üzerinde doku bulunmayan kemik parçalarının, kalça ve göğüs kafesine ait olduğu değerlendiriliyor. Yetkililer, ekiplerin kafatası ile diğer kemik parçalarını bulmak için bölgeyi adeta didik didik taradığını belirtirken, herhangi bir ize rastlanmaması durumunda arama çalışmalarının hafta sonu da devam edeceği öğrenildi.Öte yandan Korhan Berzeg'in eşi Angela ve kızı Nisa Berzeg'in Gönen'e gelerek DNA örnekleri verdiği, bu numunelerin laboratuvar incelemesi için İstanbul'a gönderildiği öğrenildi.Armutlu Mahallesi'ndeki evinden 17 Haziran 2023'te sabah yürüyüşü yapmak için köpeği "Tina" ile ayrıldıktan sonra haber alınamayan ekonomist Korhan Berzeg (83) için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda çalışma başlatılmıştı.Ekipler, Armutlu ve çevresindeki ormanlık bölgenin yanı sıra yakın mahallelerde, su kuyuları, dere yatakları ve mağaralarda günlerce Berzeg ve köpeğini aramış ancak herhangi bir ize rastlayamamıştı.Geyikli ile Armutlu mahalleleri arasında 29 Ağustos'ta bir vatandaşın fark ettiği köpeğin "Tina" olduğu, Berzeg ailesi tarafından teşhis edilmişti. Köpeğin, sağlıklı ve bakımlı olduğu belirlenmişti. Küresel konumlama sistemi (GPS) cihazı takılan köpeğin araziye bırakılmasından da herhangi bir sonuca ulaşılamamıştı.Armutlu'ya yaklaşık 3,5 kilometre uzaklıkta, 23 Nisan'da, mahalle sakinleri tarafından kemik ve kıyafet parçaları ile kimlik ve banka kartları bulunarak, ekipler tarafından incelemeye alınmıştı.