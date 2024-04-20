Beşiktaş, Ankaragücü'nü yendi: 5 maç sonra 3 puan

Öte yandan, Beşiktaş'ta sarı kart gören Svensson, Süper Lig'de oynanacak Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düştü.





Teknik sorumlu Serdar Topraktepe liderliğindeki Beşiktaş, dört maçın üçünden galibiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor ve Atakaş Hatayspor'u mağlup ederken, Kasımpaşa'ya yenilmişti.





Beşiktaş'ın defans oyuncusu Jonas Svensson, MKE Ankaragücü maçında aldığı sarı kart sonucunda cezalı duruma düştü. Norveçli futbolcu, sezon içinde dördüncü kez sarı kart görerek Fenerbahçe ile oynanacak olan kritik derbide forma giyemeyecek.





Beşiktaş'ın genç oyuncusu Serkan Emrecan Terzi, sakatlık nedeniyle maçı tamamlayamadı. Sol bek mevkiinde oynamasına rağmen sakatlıkla mücadele eden Terzi, 44. dakikada yerini Tayyip Talha Sanuç'a bıraktı. Tayyip Talha, yaklaşık üç ay sonra ilk defa yeşil sahalara döndü.





Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta galibiyet yüzü göremeyen Beşiktaş, 33. hafta maçında konuk ettiği Ankaragücü'nü 2-0 yenmeyi başardı.Teknik direktör Fernando Santos'un görevden ayrılması sonrası, ikinci kez takımın başına getirilen Serdar Topraktepe, siyah beyazlılara nefes aldırdı. Tüpraş Stadyumu'ndaki maçta oldukça istekli bir görüntü sergileyen Beşiktaş, 18. dakikada Ernest Muçi ve 67. dakikada Jackson Muleka'nın golleriyle 2-0 kazandı.İki takımın da birer topu direkten dönerken, ilk yarıda Beşiktaş'ın etkili oyununa karşılık vermekte zorlanan Ankaragücü, ikinci yarı başında toparlandı. Beşiktaş kalesinde üst üste ataklar bulmasına rağmen gol sevinci yaşayamayan Ankaragücü, teknik direktör Emre Belözoğlu'nun cezalı olduğu için saha kenarında olmadığı maçta sahadan yenilgiyle ayrıldı.Bu sonuçla Beşiktaş puanını 51 yaptı ve üçüncülük yarışındaki iddiasını sürdürdü. Ankaragücü 37 puanda kaldı. İki ekip, 23 Nisan tarihinde Ankara'daki Türkiye Kupası mücadelesinde tekrar karşı karşıya gelecek.Beşiktaş'ın genç yıldızı Ernest Muçi, takımı adına üçüncü golünü kaydederek başarısını sürdürdü. Arnavut futbolcu, kış transfer döneminde kadroya katıldığından bu yana İstanbulspor ve Antalyaspor'a karşı da gol sevinci yaşamıştı.Beşiktaş'ın forvet oyuncusu Jackson Muleka, ligde 159 gün sonra gol atmanın mutluluğunu yaşadı. Muleka, bu sezon Antalyaspor ve RAMS Başakşehir ile oynanan maçlarda gol atmış, ve en sonunda MKE Ankaragücü karşısında gol buldu.Beşiktaş, MKE Ankaragücü ile yaptığı maçta 22 yıllık iç saha yenilmezlik serisini devam ettirdi. 17 Şubat 2002 tarihinde yaşanan son iç saha yenilgisinden sonra, İstanbul'da oynadığı 17 maçın 16'sını kazanan siyah-beyazlılar, bir maçta ise berabere kaldı.10. dakikada gelişen Beşiktaş atağında, Muçi, sağ kanattan bindiren Rashica'nın önüne pasını gönderdi. Ceza sahasına giren Rashica'nın sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak az farkla direk dibinden auta çıktı.13. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Rashica altıpas önüne ortasını yaptı, Ankaragücü savunmasında Kazımcan'ın ters kafa vuruşunda top yan direğe çarpıp kornere çıktı.18. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Gedson, ceza yayı önünde boş pozisyondaki Muçi'ye pasını attı. Muçi sol ayakla gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı köşeden ağlara yolladı. 1-0.22. dakikada kaleyi cepheden gören Gedson Fernandes, çok sert vurdu, kaleci Bahadır sağına uzanıp topu kornere çeldi.39. dakikada Ankaragücü beraberlik golüne yaklaştı. Sağ kanattan Beşiktaş ceza sahasına giren Morutan'ın arka direğe yaptığı ortada top yan direğe çarptı ve altıpas önüne açıldı. Boşta kalan topa Efkan kafayı vurdu, kale çizgisi önünde Svensson golü önledi.57. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Ghezzal'ın Ankaragücü ceza sahası önünde sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.67. dakikada siyah-beyazlı ekip farkı 2'ye yükseltti. Rashica'nın sol kanattan kullandığı kornerde ön direkte yükselen Muleka topa kafayı vurdu, uzak direğe giden meşin yuvarlak yan direğe de çarpıp ağlara gitti: 2-0.72. dakikada sol kanattan hızlı gelişen Ankaragücü atağında Sowe, ceza yayı önündeki Morutan'a pasını attı. Morutan'ın gelişene sert şutunda kaleci Ersin iki hamlede topu kontrol etti.Stat: TüpraşHakemler: Bahattin Şimşek, Esat Sancaktar, Yusuf BozdoğanBeşiktaş: Ersin Destanoğlu, Svensson, Necip Uysal, Worrall, Serkan Emrecan Terzi (Dk. 44 Tayyip Talha Sanuç), Al-Musrati, Gedson Fernandes (Dk. 90 Demir Ege Tıknaz), Ghezzal (Dk. 76 Chamberlain) , Muçi, Rashica (Dk. 76 Aboubakar), Muleka (Dk. 90 Mustafa Erhan Hekimoğlu)MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Kazımcan Karataş, Tolga Ciğerci, Ali Kaan Güneren (Dk. 58 Pedrinho), Efkan Bekiroğlu (Dk. 76 Saponara), Morutan (Dk. 76 Chatzigiovanis), Bassogog (Dk. 90 Flips), Sowe (Dk. 90 Macheda)Goller: Dk. 18 Muçi, Dk. 67 Muleka (Beşiktaş)Sarı kartlar: Dk. 31 Svensson, Dk. 89 Tayyip Talha Sanuç (Beşiktaş), Dk. 84 Mujakic, Dk. 89 Kitsiou (MKE Ankaragücü)