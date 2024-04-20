Samanyolu Haber /Gündem / İstiklal Marşı okutulmadı, Türk Bayrağı kaldırıldı iddiası: /20 Nisan 2024 00:56

İstiklal Marşı okutulmadı, Türk Bayrağı kaldırıldı iddiası:

"Mardin Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında 'İstiklal Marşı’nın okutulmadığına', Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında ise 'Türk bayrağının kaldırıldığına' ilişkin iddialara İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklama yaptı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya X hesabından Mardin Büyükşehir Belediye Meclisi ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisi ile ilgili açıklama yaptı.

"MÜLKİYE MÜFETTİŞLERİMİZ GÖREVLENDİRİLMİŞTİR"

Yerlikaya, yaptığı açıklamada şunları belirtti:

"Mardin Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında 'İstiklal Marşı’nın okutulmadığına', Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında ise 'Türk bayrağının kaldırıldığına' ilişkin iddialarla ilgili Mülkiye Müfettişlerimiz görevlendirilmiştir."

MARDİN VE DİYARBAKIR BELEDİYELERİNDEN YANIT

DEM Partili Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk, Mardin Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında İstiklal Marşı’nın okutulmadığı iddialarını kesin dille reddetti. Türk, şunları dile getirdi:

"Bu ülkenin ortak değerlerine her zaman saygı duyduğumuzu belirtmek isterim. Kamuoyunun bu tür karalama politikalarına itibar etmemesini rica ediyoruz."

"BAYRAK OLMASI GEREKEN YERDE BULUNDURULDU"

Diyarbakır Büyükşehir'de de Türk bayrağının kaldırıldığını iddia edildi. Diyarbakır Büyükşehir, internet sitesinden haberleri şöyle yalanladı:

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin 17 Nisan Çarşamba günü başlayan ve 19 Nisan Cuma günü biten ilk Meclis toplantısında Türk Bayrağı’nın kaldırıldığına dair kimi yayın organında servis edilen haberlerin aslı astarı bulunmadığını kamuoyuyla paylaşmak zorunda kaldığımızı üzülerek belirtmek isteriz. Büyük bir kurgu ve manipülasyonla yanıltıcı bilgi yayıldığının bilinmesini isteriz. Meclis toplantımızda İstiklal Marşı okunduğu gibi bayrak da olması gereken yerde bulunduruldu. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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