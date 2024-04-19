CHP’li başkan kendi elleriyle mühürledi: Amasız fakatsız gidecekler

Afyonkarahisar Belediye Başkanı CHP'li Burcu Köksal, sosyal medya X hesabından kentte sığınmacılara ait olduğu tespit edilen iş yerlerini mühürlediği bir video paylaştı.



"MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"



İş yerlerinin ruhsatları olmadığı için mühürlendiğini aktaran Köksal, şunları belirtti:



* "Seçimlerden önce söz verdiğimiz gibi sığınmacıları güzel Afyonkarahisar’ımızdan amasız, fakatsız, lakinsiz göndereceğiz. Esnafımız kan ağlarken bu memlekette ruhsatsız bir şekilde işletme faaliyetinde bulunuyorlar. Buna müsaade etmeyeceğiz.



* Bugün Zabıta Ekiplerimizle birlikte şehrimizde iş yeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmadığı halde faaliyet gösteren sığınmacılara ait iş yerlerinin faaliyetlerine son verdik. Erenler Mahallesi’nde Spor Salonu, Cumhuriyet Mahallesi’nde tatlıcı; Dumlupınar, Sahipata ve Marulcu Mahallelerinde bakkal dükkanı olan iş yerlerini mühürledik.



"MÜLTECİLERİN İŞ YERİ AÇMALARINA ENGEL OLACAĞIM"



* Söz verdiğim gibi Afyonkarahisar’da Suriyeli mülteciler olmak üzere tüm mültecilerin iş yeri açmalarına engel olacağım, şehrimizden ayrılmaları için ne gerekiyorsa yapacağım. Amasız, fakatsız, lakinsiz göndereceğiz Afyonkarahisar’dan…"