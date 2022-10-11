AB’nin taslak metninde 'hukuk' vurgusu: 'Türkiye'nin AB üyeliği çıkmaza girdi'

Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan Türkiye raporunun taslak metni basına sızdı. Raporda Türkiye’nin birliğe üyeliğinin bir çıkmaza girdiği vurgulanıyor. Demokrasi, hukukun üstünlüğü, temel haklar, yargı sisteminin bağımsızlığı gibi alanlarda gerileme olduğu vurgulanıyor.







Türkiye’nin Avrupa Birliği üyelik müzakerelerinin de değerlendirildiği raporda, komşuluk ilişkilerine ve Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmelere değinildi.





Komisyon raporunda, Ankara’nın iyi komşuluk ilişkileri taahhüt etmesi ve tüm üye devletlerin egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı göstermesi gerektiği vurgulanırken, üyelik müzakereleriyle ilgili de bilgi paylaşıldı.





Avrupa Komisyonu’nun genişlemeye ilişkin taslak raporunda , Doğu Akdeniz’de istikrarlı ve güvenli bir ortama sahip olmanın ve Türkiye ile işbirliğini geliştirmenin önemi vurgulandı. Bu bağlamda, Türkiye’ye Doğu Akdeniz’de bölgesel istikrarın yararına olan gerilimleri azaltma çağrısında bulunuldu.





HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ VE YARGI BAĞIMSIZLIĞI GERİLEDİ

Sözcü’de yer alan habere göre taslak metne ulaşan Yunan Kathimerini gazetesi, AB raporunda, Ankara’nın iyi komşuluk ilişkileri taahhüt etmesi gerektiğinin ifade edildiğini yazdı. Ayrıca, raporda, Mart 2021 Zirvesi’nin sonuçları hatırlatılarak, tüm üye devletlerin egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı duyması gerektiği vurgulandı.





Metinde ayrıca, Türkiye’nin AB’ye katılım müzakerelerinin de çıkmaza girdiğine işaret edildi.





Demokrasi, hukukun üstünlüğü, temel haklar, yargı sisteminin bağımsızlığı gibi alanlarda gerileme olduğu vurgulandı. AB tarafından hazırlanan raporun taslak metninde, Türkiye’nin demokratik kurumlarının işleyişinde ciddi eksikliklerin ve insan hakları konusunda ciddi sorunlar olduğuna dikkat çekildi.