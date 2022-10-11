Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu ABD'de ekonomist Daron Acemoğlu ile görüştü /11 Ekim 2022 16:39

Kılıçdaroğlu ABD'de ekonomist Daron Acemoğlu ile görüştü

ABD gezisinde akademisyen ve bilim insanlarıyla görüşen CHP lideri Kılıçdaroğlu, ekonomist Daron Acemoğlu ile görüşerek Türkiye ekonomisi hakkında konuştuğunu duyurdu.

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ABD'de bir dizi temaslar gerçekleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ekonomist Daron Acemoğlu ile görüşme yaptı. Buluşmayı sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyuran Kılıçdaroğlu, "ABD'deki vizyon programımız kapsamında, dünyaca ünlü ekonomist Daron Acemoğlu ile bir araya geldik. Türkiye'nin geleceğini, ekonomiyi iyileştirecek çözüm yollarını enine boyuna konuştuk. Cumhuriyet'in İkinci Yüzyılı vizyonumuz için, dünyadaki en parlak zihinlerden ilham alıyoruz" notunu paylaştı.


ABD gezisinde birçok akademisyen ve bilim insanıyla görüşme yapan Kılıçdaroğlu; Daron Acemoğlu, Canan Dağdeviren, Zeynep Ton, Dani Rodrik, Asu Özdağlar, Pınar Doğan, Mehmet Toner, Gökhan Hotamışlıgil ve Bilge Yıldız ile akşam yemeğinde buluştu.
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