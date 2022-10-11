"Allah kimseyi Mehmet Ali Çelebi’nin durumuna düşürmesin"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, partisinin Bursa İl Başkanlığınca düzenlenen basın toplantısına katıldı.







"MEHMET ALİ ÇELEBİ SİLAH ARKADAŞLARINI SATMIŞTIR"



Mehmet Ali Çelebi’nin AKP’ye geçmesini eleştiren Özel, şunları kaydetti:





"Çelebi parti değiştirince basın mensubu bana soru sormuştu. Ben de demiştim ki saray operasyonlarıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünü kesemezler. O dönemde tepkiler gösterdiler. Ne saray operasyonu diye. Nereye geldik günün sonunda? Al sana saray. Çok üzücü bir şey. Çok seveni kalmadı. Yapılan işe herkes üzülüyor. 3 aydır RTÜK'te bir üyelik boş. Milletvekili sayısına göre dağıtılıyor. Düne kadarki sayılara göre o üye İYİ Parti'ye düşüyor. 3 aydır RTÜK başkanı olacak saray zebanisi meclise yazıp, yeni RTÜK üyesini seçin demiyor. Dese İYİ Parti'ye gidecek. O sırada birileri mezata çıkmış, arıyor.





Acaba şöyle etine dolgun bir şey bulup da partiye kazandırabilir miyim diye düşünüyor birileri. O hesabın o pazarlığın adı bugün Mehmet Ali Çelebi olmuş arkadaşlar. Yarın yazıyı yazarlar. RTÜK üyeliği gider. Mehmet Ali Çelebi bir RTÜK üyeliği karşısında birlikte mücadele ettiği, görev yaptığı kumpaslarla hapis yattığı, bazılarının hayatını kaybettiği silah arkadaşlarını bu süreçte satmıştır. Mehmet Ali Çelebi'ye başarılar diliyorum.







Atatürk'e idam fermanı çıkaran Vahdettin'in savunucularıyla Vahdettin'in savunucularının partisinde kendisine başarılar dilerim. Mehmet Ali Çelebi'ye yerel seçimlerde üç beş kişinin kafasını karıştırır mı acaba diye Osman Öcalan'ın ayağına TRT kameramanı, muhabiri yollayanların partisinde başarılar dilerim. Kendisini haksız yere bir sürü komutanıyla birlikte hapishaneye dama sokan partinin siyasetçileriyle başarılar dilerim.





"'U' DÖNÜŞÜNE ŞAHİTLİK EDİYORUZ"

... Bugün bir RTÜK üyeliği için silah arkadaşlarını satan birinin ‘U’ dönüşüne şahitlik ediyoruz. Siyasetin bu tarafı da yaşanılmayası bir taraf ama hepimiz bundan ders alıyoruz. Allah kimseyi Mehmet Ali Çelebi ve buna tenezzül eden AK Parti'nin durumuna düşürmesin."