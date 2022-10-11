Samanyolu Haber /Gündem / TSK'da büyük skandal: Sakarya Garnizon Komutanı ‘cinsel istismar’dan tutuklandı /11 Ekim 2022 18:05

TSK'da büyük skandal: Sakarya Garnizon Komutanı ‘cinsel istismar’dan tutuklandı

Sakarya Garnizon Komutanı Kurmay Albay Fahri Can Çağlar’ın askerlere yönelik cinsel istismar iddiası ile tutuklandığı ortaya çıktı.

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Sakarya Ordu Evi’nde görevli askerleri istismar ettiği iddia edilen Çağlar, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu 7 Ekim (Cuma) tarihinde tutuklandı. Hakkında gizlilik kararı alınan soruşturma 27 Mart 2022 tarihinde bir askerin Sakarya Polis Amirliği Karakolu’na giderek olaya dair tutanak tutturması ile başladı. Ancak daha sonra olay ile ilgili ifadeye çağrılan askerin savcılığa ifade vermeye gitmediği öğrenildi.

ASKERLER SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Mezopotamya Ajansı’ndaki habere göre daha sonra üç asker suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunu işleme alan savcılık, Ordu Evi’nde görevli diğer askerleri de ifadeye çağırdı. 15 askerin istismara maruz kaldığı iddia edildi. Mart 2022 tarihinde istismar edildiğini bildiren asker ile 14 asker Çağlar’dan şikayetçi oldu. Toplanan deliller sonucu Çağlar önce gözaltına alındı, ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Sakarya Cezaevi’ne gönderildi.

Olayın mağduru olduğu belirtilen askerlerin aileleri, isimlerini güvenlik kaygısı ile açıklamayarak iddiaları doğruladı. Olayın ardından ordu içi tahkikat yapmak üzere Ege Garnizon Komutanlığı’ndan iki komutan görevlendirildi.

HABERCİ ERİ DE İNTİHAR ETMİŞTİ
2015 yılında Fahri Can Çağlar Binbaşı iken haberci eri Taha Yapar intihar etmişti. O dönem bu olayın da istismar ve örtbas sonucu olabileceği iddia edilmişti.
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