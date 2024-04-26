Avrupa'ya gitmek istiyorlardı, cesetleri Brezilya kıyılarına vurdu

"Afrika'dan AB'ye geçmeye çalışan kişi sayısı yüzde 500 arttı"





Mali ve Moritanya'dan Avrupa'ya doğru yola çıktığı belirtilen göçmenlerin cesetleri, Para eyaleti açıklarında 13 Nisan'da balıkçılar tarafından bulunmuştu.Yetkililer, 12 metre uzunluğundaki teknenin 17 Ocak'ta Moritanya'dan ayrıldığını tahmin ediyor.Teknede 25 yağmurluk ve 27 cep telefonu bulunması, asıl yolcu sayısının çok daha fazla olduğuna işaret ediyor.Moritanyalı balıkçıların kullandığı kanolara benzeyen teknenin, Batı Afrika'dan İspanya'nın Kanarya Adaları üzerinden Avrupa Birliği'ne (AB) girmeyi hedefleyen göçmenleri taşıdığı düşünülüyor.Moritanyalı balıkçı kanoları bu güzergahta sıklıkla kullanılıyor.Ölenler BM Mülteci Ajansı, Kızıl Haç ve Uluslararası Göç Örgütü gibi kurtarma çalışmalarına katılan grupların yanı sıra Brezilya polisi, donanması ve sivil savunma teşkilatları tarafından düzenlenen bir törenle defnedildi.İspanya İçişleri Bakanlığı'na göre bu yıl Afrika'nın kuzeybatı kıyılarından AB'ye geçmeye çalışan göçmen sayısında yüzde 500'lük bir artış yaşandı.Bu kişilerin çoğu Moritanya'dan yola çıkıyor.Ancak güçlü Atlantik rüzgarları nedeniyle çok tehlikeli olan yolculuk sırasında yakıtı biten ya da bozulan tekneler rotalarından çıkıp aylarca sürüklenebiliyor.Bu da göçmenlerin genellikle susuzluk ve açlıktan ölmesine neden oluyor.İspanyol bakanlığına göre bu yıl şimdiye kadar 14 binden fazla Afrikalı göçmen Kanarya Adaları'na ulaştı.Şubat ayında AB ve Moritanya, insan kaçakçılığını engellemek ve göçmen teknelerini caydırmak amacıyla 210 milyon euroluk bir anlaşma imzaladı.