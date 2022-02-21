Samanyolu Haber /Ekonomi / ABD’den Rus bankalarına yaptırım hazırlığı /21 Şubat 2022 10:06

ABD’den Rus bankalarına yaptırım hazırlığı

ABD, Ukrayna'nın işgal edilmesi durumunda başlıca Rus bankaların finans sistemiyle bağını kesmeyi düşünüyor.

SHABER3.COM

Sözcü'nün Reuters'e dayandırdığı habere göre, Beyaz Saray, ABD’deki mali kurumların başlıca Rus bankalarından gelecek para transferlerini gerçekleştirmesini engellemek de dahil olmak üzere Rusya’ya karşı uygulanacak bir yaptırım paketi hazırladı.

Konuyla hakkında bilgi sahibi üç kaynağın verdiği bilgiye göre Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi durumunda uygulanacak olan yaptırımlar, başlıca Rus bankaları ile ABD bankaları arasında uluslararası ödemelerin gerçekleştirilmesine olanak sağlayan “muhabir banka” ilişkilerini keserek Rusya’nın ekonomisine zarar vermeyi hedefliyor.

ABD’li yetkililer daha önce yeni yaptırımların bankacılık işlemlerini kapsayacağını belirtmişlerdi. Ancak küresel para hareketlerinin temelini oluşturan muhabir banka ilişkilerinin yaptırım paketinin bir parçası olacağı bilinmiyordu.

Beyaz Saray ve ABD Hazine Bakanlığı sorulara cevap vermedi.

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