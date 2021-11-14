ABD ordusuna ağır suçlama

ABD, Kabil'de 7'si çocuk 10 üyesini öldürdüğü aileye tazminat ödeyecek





İnsan hakları örgütlerinden Fransa'ya 19 sivilin öldüğü 'Mali saldırısını soruştur' çağrısı





New York Times gazetesinde cumartesi günü yayımlanan haberde, Suriye'de 2019'da IŞİD'e karşı savaş sırasında Bağhuz kasabası yakınlarında yerde bulunan özel bir ekibin hava saldırısı emri verdiğini yazdı.Bölge arka arkaya hava saldırılarıyla vurulduktan sonra sivil can kayıpları meydana geldi. Anca saldırıyla ilgili raporlar saklandı veya geciktirildi.Haberin ardından ABD Merkez Komutanlığından yapılan açıklamada, hava saldırılarında 16'sı IŞİD mensubu olmak üzere 80 kişinin öldüğü doğrulandı. Ancak aynı açıklamada saldırıda öldürülen 60 kişinin sivil olup olmadığının net olmadığı çünkü kadın ve çocukların da 'savaşçı' olabileceği belirtildi.Bölgede bulunan Suriye Demokratik Güçleri'nin ağır saldırı altında olduğu, ayrıca Kürt güçlerinin de bölgede sivil olmadığı yönünde bilgi verdikleri kaydedilen açıklamada, saldırının meşru müdafaa ve orantılı olduğu savunuldu.New York Times gazetesi, Savunma Bakanlığı'nın müfettiş atayarak 18 Mart 2019 olayıyla ilgili bir soruşturma başlattığını yazdı. Haberde, olayla ilgili hazırlanan raporda bombalamayla ilgili hiçbir ifadenin yer almadığı ve bağımsız kapsamlı bir soruşturmanın da yapılmadığı kaydedildi.