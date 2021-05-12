ABD Ruslara vize vermeyi durdurdu

ABD’nin Moskova Büyükelçiliği, Rusya vatandaşlarına göçmen olmayan vize vermeyi durduracak. Diplomatik ziyaretler istisna tutulacak.







Büyükelçilik, faaliyetlerini askıya alma kararının gerekçesinin Moskova’nın Washington’ın yaptırımlarına karşılık olarak getirdiği kısıtlamalar olduğunu belirtti.





Bununla birlikte büyükelçilik acil durumlar dışında kendi vatandaşlarına da konsolosluk hizmetleri sunmayacağını açıkladı.





Açıklamaya göre, öngörülebilir bir gelecekte ABD’lilere noter hizmetleri, doğum belgeleri verilmeyecek, pasaport yenilemeyecek. Bu tür hizmetlerin sadece olağanüstü durumlarda verileceği ancak önemli miktarda gecikmeler yaşanabileceği kaydedildi.





Pasaport süresi dolan ABD vatandaşlarının 15 Haziran’a kadar Rusya’dan ayrılması gerektiğini belirtilen açıklamada, “Rusya hükümetinin eylemleri nedeniyle konsolosluk çalışanlarının sayısını yüzde 75 azaltmak zorunda kaldık” ifadelerine yer verildi.





Rus Büyükelçilik: Durum çalışmak istememeleriyle açıklanabilir





Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise bu kararın ABD’nin konsolosluk ve diplomatik hizmetlerinin yetersizliğini gözler önüne serdiği belirtildi.





Açıklamada, daha önce de vize işlemleri sırasında aylar süren gecikmeler yaşandığı, mülakat randevusu için bir yıl kadar beklenebildiği kaydedildi. Bu nedenle durumun “Beceremiyoruz, çalışmak istemiyoruz” sözleriyle açıklanabileceği belirtilen açıklamada, son yıllarda ABD’nin çalışan sayısını kayda değer miktarda azalttığı Rus diplomatik kuruluşlarından eskisi gibi sadece 10 günde vize alınabildiği vurgulandı.





ABD’de şu an 455 Rus vatandaşının görev yaptığı, bunların 155’inin New York’ta, Rusya’nın BM Daimi Temsilciliği’nde çalıştığı, ancak bu diplomatların ikili ilişkilerle ve konsolosluk hizmetleri ile ilgilenmediği hatırlatılan açıklamaya göre, ABD’nin Rusya’daki diplomatik kuruluşlarında çalışan kişi sayısı da aynı.





Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:





“Rusya’nın iki ülkenin diplomatik görevlerinin işleyişinde eşitliği sağlamak amacıyla, yanıt olarak attığı adımlar bağlamında, Washington’ın Moskova’daki çalışan sayısını artırmasını engelleyen hiçbir şey yok. Rusya vatandaşı olan 400 çalışanın çıkarılmasının ardından resmi olarak akredite olan, diplomatik ve hizmet pasaport sahibi 280 ABD vatandaşı kalıyor. ABD’nin şu anki personel kotası 455, bu nedenle mevcut ‘eksikliği’ kapatıp normal konsolosluk faaliyetlerine devam etmek açısından bir sorun yok.”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 23 Nisan’da ‘Yabancı ülkelerin hasmane eylemleriyle mücadeleye yönelik tedbirler’ başlıklı bir kararname imzalamıştı. Kararnamede Rusya’ya yönelik hasmane eylemlerde bulunan ülkelerin diplomatik kuruluşlarında Rus vatandaşlarının çalıştırılması yasaklanıyor.