Ünlü yatırım bankasının müdürü Dogecoin'den milyonlar kazanıp istifa etti

Goldman Sachs’ın kıdemli müdürü Aziz McMahon'un, son dönemde Tesla Ceo'su Elon Musk, rap'çi Snopp Dogg gibi isimler tarafından sıkça reklamı yapılan kripto para birimi Dogecoin'e yatırım yaparak 'milyonlar kazandığı' ortaya çıktı.







EFinancialCareers tarafından yayınlanan bir rapora göre McMahon, yaptığı yatırımın ardından yüzde 18 bin oranında kazanç sağlayarak bankadaki görevinden istifa etti.





Öte yandan, McMahon'un tam olarak ne kadar kazandığı ise henüz bilinmiyor.





Bankanın 14 yıllık çalışanı olan isim, The Guardian'ın sorularını da yanıtsız bıraktı.





Ancak, uzmanlar, kripto para yatırımcılarına ihtiyatlı davranmaları yönünde uyarılarda bulunuyor.





İngiltere Merkez Bankası yöneticisi Andrew Bailey, geçen hafta yatırımcıların tüm paralarını kaybetme riskiyle karşı karşıya oldukları yönünde uyarılarda bulundu. Bailey, "Onları yalnızca tüm paranızı kaybetmeye hazırsanız satın alın" dedi.