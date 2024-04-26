Macron'dan ezber bozan açıklama: Avrupa ölebilir

Küresel lider olma hedefi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa'nın daha güçlü ve daha entegre bir savunmaya sahip olması çağrısında bulundu.Askeri, ekonomik ve diğer baskıların 27 üyeli Avrupa Birliği'ni zayıflatıp parçalayabileceği uyarısında bulunan Macron, “Avrupa'mızın ölme riski var. Risklerle yüzleşecek donanıma sahip değiliz” dedi.Paris'teki Sorbonne Üniversitesi'nde konuşan Macron, küresel sahnede daha iddialı bir Avrupa Birliği vizyonunu açıkladı ve kıtanın ABD'nin kölesi haline gelmemesi gerektiğini söyledi.Görevinin bitimine 3 yıl kalan 46 yaşındaki Macron, Rusya'nın Ukrayna'da kazanmasına izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.Cumhurbaşkanı, Avrupa'nın siber güvenlik kapasitesinin arttırılması, Brexit sonrası İngiltere ile daha yakın savunma bağları kurulması ve yüksek rütbeli askeri personel yetiştirmek üzere bir Avrupa akademisi kurulması çağrısında bulundu.Avrupalıların kendi kıtalarından askeri teçhizatı satın almayı tercih etmesi gerektiğini belirten Macron, “Savunma sanayii olmadan savunma olmaz. Onlarca yıldır yetersiz yatırım yaptık. Daha fazla üretmeliyiz, daha hızlı üretmeliyiz ve Avrupalılar olarak üretmeliyiz” ifadelerini kullandı.Uzun zamandır Avrupa'nın ABD'ye daha az bağımlı olmasını içeren “stratejik özerklik” çağrısında bulunan Macron, Avrupa'nın “asla ABD'nin kölesi olmadığını ve dünyanın diğer tüm bölgeleriyle nasıl konuşacağını da bildiğini göstermesi gerektiğini” söyledi.Çon sayıda AB yetkilisi ABD askeri şemsiyesine güvenilir bir alternatif olmadığına inanıyor; bazıları Macron'un "Fransız endüstriyel çıkarlarını zorladığını" düşünüyor.Macron, AB'nin ABD ve Çin'in “aşırı sübvansiyonları” karşısında yapay zeka ve yeşil enerji gibi sektörlerdeki firmaları destekleyebilmesi için kendi rekabet kurallarında muafiyetler kabul etmesi gerektiğini kaydetti.Avrupa'nın ekonomik olarak da geride kalma riskiyle karşı karşıya olduğunu belirten Macron, yapay zeka, kuantum, uzay, biyoteknoloji ve yenilenebilir enerjide küresel bir lider olmayı hedeflemesi gerektiğini söyledi.Macron, Avrupa'nın enerji, telekomünikasyon ve finansal hizmetler için daha az parçalanmış pazarlara ihtiyacı olduğunu ve bürokrasiyi de azaltması gerektiğini belirtti.Kişisel popülaritesi düşen Macron'un Rönesans partisi, kamuoyu yoklamalarına göre Avrupa Parlamentosu'nda dördüncü sıraya geriledi.