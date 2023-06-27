ABD, Ukrayna’ya 500 milyon dolarlık askeri yardım gönderecek

Pentagon, bundan önce mayıs ayında Ukrayna ordusuna top ve hava savunma sistemleri mühimmatı tedarik etmek üzere 1,2 milyar dolarlık yardım yapacağını duyurmuştu. ???????





Euronews'te yer alan habere göre ABD Savunma Bakanlığı, Ukrayna’ya 500 milyon dolar tutarında ilave askeri yardım yapılacağını duyurdu.Bakanlık açıklamasında, yeni ilave yardım kapsamında Ukrayna'ya uçaksavar mühimmatı ve zırhlı araçlar sevk edileceğini bildirildi.Ukrayna’ya yaklaşık 50 adet “Bradley” ve “Stryker” model zırhlı aracı gönderileceği belirtilen Pentagon açıklamasında, Patriot hava savunma sistemleri ve Himars topçu sistemleri için mühimmat ve ayrıca bu ülkeye mayın temizleme ekipmanı sevk edileceği ifade edildi.Açıklamada, ABD’nin yeni askeri yardımının "Ukrayna'nın karşı saldırı operasyonlarını desteklemeyi, Ukrayna halkının korumasına yardımcı olmak için hava savunmasını güçlendirmeyi ve Ukrayna'nın Rusya'nın saldırılarını püskürtmesine yardımcı olacak gerekli teçhizatı temin ekmek amacıyla yapıldığı” kaydedildi.ABD’nin yeni askeri yardım açıklaması, Ukrayna’nın Rusya’ya yönelik karşı saldırıya geçmesi ve Wagner askeri grubunun başarısız isyanın hemen ardından geldi.ABD, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başından beri Ukrayna ordusuna Ukrayna Güvenlik Yardımı Girişimi ve Başkanlık yetkisiyle Amerikan ordusunun envanterinden silah çekme olmak üzere iki yöntemle yardımda bulunuyor.Ukrayna Güvenlik Yardımı Girişimi yardımları, Kongre tarafından yıllık savunma bütçesi kapsamında Ukrayna ordusuna şart koşulan bir fonla ABD şirketlerinden silah ve mühimmat tedarik edilmesini kapsıyor.Bu çerçevede yapılan yardım duyuruları Ukrayna'ya silah, mühimmat ve ekipman sağlamak için bir sözleşme sürecinin başlangıcını temsil ediyor.Tedarik süreci uzun sürdüğü için ABD Başkanı Joe Biden, zaman zaman Amerikan ordusunun envanterinden silah çekilmesi için de Pentagon’a yetki veriyor.