ABD'de iki silahlı saldırı: En az 10 ölü var

Associated Press haber ajansına konuşan iki güvenlik yetkilisi, ölü sayısının artmasının beklendiğini, yaralananların da olduğunu söyledi.



İsimlerinin açıklanmaması koşuluyla konuşan yetkililer, olay yerlerinde ilk incelemelerin ve delil toplama çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.



Polisin kentteki iki mekanda ateş açan bir kişiyi aradığı bilgisi verildi.



Lewiston Polis Teşkilatı daha önceki bir Facebook mesajında, Schemengees adlı bar ve restoran ile Sparetime Recreation adlı bir bowling mekanında aktif silahlı saldırgan vakasıyla ilgilendiklerini rapor etmişti.



Polis, ilk müdahale ekiplerinin hastanelere erişimine yer açmak için yollardan uzuk durulması çağrısında bulundu.



Kentteki bir hastanenin internet sitesinden yapılan açıklamada da, toplu silahlı saldırı vakasına işaret edilerek, yaralıların kabulü için diğer hastanelerle koordine edildiği belirtildi.



Androscoggin İlçesi Şerifi'nin ofisi, "iki aktif silahlı saldırı" olayıyla ilgilendiklerini, şüphelinin kaçak durumda olduğunu bildirdi. Açıklamada, tüm işletmelere, incelemeler devam ederken giriş çıkışları kapatmaları ya da kepenk indirmeleri çağrısı yapıldı. Ofis Facebook sayfasında şüphelinin, omzunda bir silahla bir işletmenin içine doğru yürürken görüldüğü iki fotoğrafını yayınladı.



Maine Kamu Güvenliği Dairesi'nin bir sözcüsü de, kent sakinlerinden kapılarını kilitlemeleri ve evlerinde kalmalarını istedi.



Maine Valisi Janet Mills de, olayla ilgili bilgilendirildiğini ve kamu güvenliği yetkilileriyle yakın temas halinde olduğunu açıkladı.



Maine'den bağımsız senatör Angus King de, "Lewiston kenti ve aileleri, dostları ve komşuları için kaygılanan herkes için derin üzüntü duyduğunu" ve gelişmeleri takip ettiğini söyledi.



Bu arada Beyaz Saray, Başkan Joe Biden'ın da son gelişmeler hakkında bilgilendirildiğini ve bundan sonra da anlık bilgilendirilmeye devam edileceğini kaydetti.