Samanyolu Haber /Spor / Erling Haaland İsviçre’de uçtu! City Young Boys’u 3 golle devirdi… /26 Ekim 2023 00:51

Erling Haaland İsviçre’de uçtu! City Young Boys’u 3 golle devirdi…

Şampiyonlar Ligi G grubu maçında Young Boys deplasmanına çıkan Manchester City 3-1 kazandı. Erling Haaland 5 maçlık suskunluğunun ardından duble yaptı.

SHABER3.COM

Şampiyonlar Ligi G Grubu 3. hafta karşılaşmasında Manchester City, deplasmanda Young Boys ile karşı karşıya geldi.

Stadion Wankdorf’ta oynanan maçta Manchester City 3-1’lik skorla galip geldi. İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen maçta gol perdesini 48. dakikada Akanji açtı. Young Boys 52’de Meschak’ın golüyle maça dengeyi getirdi.

5 MAÇLIK HASRETİ BİTTİ

67 ve 86. dakikalarda sahneye çıkan Erling Haaland attığı 2 golle maçı ve 3 puanı söküp aldı. Şampiyonlar Ligi’ndeki 5 maçlık gol hasreti sona eren Haaland Devler Ligi’ne yeniden döndü.

Manchester City bu sonuçla puanını 9’a çıkardı ve liderliğini sağlamlaştırdı. Young Boys ise 1 puanda kaldı.

Grubun bir sonraki maçında yine aynı takım bu kez Manchester City ev sahipliğinde karşı karşıya gelecek.

32 GOL ÇIKTI

Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam oynanan 9 maçta toplam 32 gol atıldı. İşte Devler Ligi’nin diğer karşılaşmalarında alınan sonuçlar:

    Feyenoord 3-1 Lazio
    Newcastle 0-1 Dortmund
    PSG 3-0 Milan
    Celtic 2-2 Atletico Madrid
    Leipzig 3-1 Kızılyıldız
    Young Boys 1-3 Manchester City
    Barcelona 2-1 Shakhtar
    Royal Antwerp 1-4 Porto
    Young Boys 1-3 Manchester City
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