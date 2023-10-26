Erling Haaland İsviçre’de uçtu! City Young Boys’u 3 golle devirdi…

Stadion Wankdorf’ta oynanan maçta Manchester City 3-1’lik skorla galip geldi. İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen maçta gol perdesini 48. dakikada Akanji açtı. Young Boys 52’de Meschak’ın golüyle maça dengeyi getirdi.
5 MAÇLIK HASRETİ BİTTİ
67 ve 86. dakikalarda sahneye çıkan Erling Haaland attığı 2 golle maçı ve 3 puanı söküp aldı. Şampiyonlar Ligi’ndeki 5 maçlık gol hasreti sona eren Haaland Devler Ligi’ne yeniden döndü.
Manchester City bu sonuçla puanını 9’a çıkardı ve liderliğini sağlamlaştırdı. Young Boys ise 1 puanda kaldı.
Grubun bir sonraki maçında yine aynı takım bu kez Manchester City ev sahipliğinde karşı karşıya gelecek.
32 GOL ÇIKTI
Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam oynanan 9 maçta toplam 32 gol atıldı. İşte Devler Ligi’nin diğer karşılaşmalarında alınan sonuçlar:
Feyenoord 3-1 Lazio
Newcastle 0-1 Dortmund
PSG 3-0 Milan
Celtic 2-2 Atletico Madrid
Leipzig 3-1 Kızılyıldız
Young Boys 1-3 Manchester City
Barcelona 2-1 Shakhtar
Royal Antwerp 1-4 Porto
Young Boys 1-3 Manchester City