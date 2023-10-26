Erling Haaland İsviçre’de uçtu! City Young Boys’u 3 golle devirdi…

Grubun bir sonraki maçında yine aynı takım bu kez Manchester City ev sahipliğinde karşı karşıya gelecek.





Şampiyonlar Ligi G Grubu 3. hafta karşılaşmasında Manchester City, deplasmanda Young Boys ile karşı karşıya geldi.Stadion Wankdorf’ta oynanan maçta Manchester City 3-1’lik skorla galip geldi. İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen maçta gol perdesini 48. dakikada Akanji açtı. Young Boys 52’de Meschak’ın golüyle maça dengeyi getirdi.67 ve 86. dakikalarda sahneye çıkan Erling Haaland attığı 2 golle maçı ve 3 puanı söküp aldı. Şampiyonlar Ligi’ndeki 5 maçlık gol hasreti sona eren Haaland Devler Ligi’ne yeniden döndü.Manchester City bu sonuçla puanını 9’a çıkardı ve liderliğini sağlamlaştırdı. Young Boys ise 1 puanda kaldı.Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam oynanan 9 maçta toplam 32 gol atıldı. İşte Devler Ligi’nin diğer karşılaşmalarında alınan sonuçlar:Feyenoord 3-1 LazioNewcastle 0-1 DortmundPSG 3-0 MilanCeltic 2-2 Atletico MadridLeipzig 3-1 KızılyıldızYoung Boys 1-3 Manchester CityBarcelona 2-1 ShakhtarRoyal Antwerp 1-4 PortoYoung Boys 1-3 Manchester City