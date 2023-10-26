ABD'li Kongreli üyelerinden Blinken'a Türkiye mektubu:

ABD Kongresi üyelerinin, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hamas "terör örgütü değildir" açıklamasının ardından tepki gösterdi.



VOA Türkçe'de yer alan habere göre, Bir grup Kongre üyesinin ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a ayrıntılı bir mektup gönderdiği iddia edilirken, mektupta ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Türk hükümetinden 6 talepte bulunması istendi:



1.Hamas'ı resmen bir terör örgütü olarak ilan etmesi

2.Hamas'ın İstanbul'daki ofisinin ve Türkiye'de faaliyet gösteren tüm bağlı kuruluşlarının kapatılması; 3.Türkiye'deki tüm Hamas yetkililerinin Türk vatandaşlıklarının iptal edilmesi ve T.C. pasaportlarına el konulması

4.Hamas yetkililerinin Türkiye’den sınırdışı edilmesi ve ülkeye yeniden girişlerinin yasaklanması

5.Herhangi bir Türk bankasının Hamas'ın finansmanına karışıp karışmadığının araştırılması, bu tür bir soruşturmanın bulgularının ABD Dışişleri Bakanlığı'na rapor edilmesi ve bu tür bir finansmana karışan bankalara yaptırım uygulanması

6.Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'e düzenlediği saldırıda herhangi bir Türk yetkilinin yer alıp almadığını araştırıması ve bulgularının ABD Dışişleri Bakanlığı'na rapor edilmesi.