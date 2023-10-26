Samanyolu Haber /Gündem / Rüşvet skandalında adı geçen hâkim, “online temizlik” şirketiyle anlaştı /26 Ekim 2023 00:08

Rüşvet skandalında adı geçen hâkim, “online temizlik” şirketiyle anlaştı

Yargıda rüşvet skandalında adı geçen bir hâkim, internet ortamında hakkındaki haberleri ortadan kaldırmak için “çevrimiçi temizlik” hizmeti veren bir şirketle anlaştı. Hâkim B.A.’nın anlaştığı, Türkçesi Temiz Sayfa olan Clean Sheet şirketi, haberlerin kaldırılması için medya kuruluşlarıyla irtibat kurdu. Aynı şirketin daha önce de AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, kızı Sümeyye Erdoğan ve avukatı Mustafa Doğan İnal’a da “online itibar hizmeti” verdiği ortaya çıkmıştı.

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Bold Medya'da yer alan habere göre yargıdaki rüşvet skandalında adı geçen hâkimlerden biri olan hâkim B.A., hakkındaki haberlerin kaldırılması için “çevrimiçi temizlik hizmeti” veren ve daha önce Bilal Erdoğan ile Sümeyye Erdoğan gibi isimlere hizmet veren Clean Sheet (Temiz Sayfa) şirketi ile anlaştı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar’ın, Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) gönderdiği, adliyede rüşvet iddialarını içeren dilekçede adı geçen ve hakkında soruşturma başlatılan İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı hakim B.A., haberlerin yayınlanmasının ardından haberlere erişim yasağı aldırmıştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 17 Ekim’de CHP Grup Toplantısı’nda bu hâkim için, “Çürüme organizasyonunu yapan kişi. Az önce saydığım bu ağları kontrol eden kişi. Gücünü, Hakimler Savcılar Kurulu’ndan alan kişi. Bütün bu çürümenin aktörü, bir de terfi ettirildi. İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı yapıldı, ne güzel değil mi” demişti. Hakim B.A. bu konuşma dahil 172 haberin daha erişime engellenmesini talep etmiş ve bu talebi de kabul edilmişti.

HABERLERE ERİŞİM ENGELİ GETİRTTİ

Ancak erişim engelleme kararına, başta İstanbul Barosu olmak üzere birçok itiraz yapıldı. Birgün Gazetesi ve gazeteci Timur Soykan ile birlikte Gazete Duvar, Artı Gerçek ve Gazete Pencere’nin yaptığı itirazlar “usul ve yasaya aykırılık bulunmadığı” gerekçesiyle reddedilmişti. İstanbul Barosu’nun itirazı üzerindeki inceleme ise halen sürüyor.

ANKA’nın haberine göre hakkındaki yüzlerce habere erişimin engellenmesi talepleri kabul edilen Hâkim B.A.; Türkçe karşılığı ‘Temiz Sayfa’ olan ‘Clean Sheet’ isimli ve ‘online itibar yönetimi’ hizmeti sunan bir şirketle anlaştı. Şirket hâkim hakkındaki haberleri yayınlayan basın yayın kuruluşlar ile iletişime geçti.

“BEKİR ALTUN’A İTİBAR HİZMETİ VERMEKTEYİZ”

İnternet sitesi olan medya kuruluşlarına gönderilen e-postada; “Clean Sheet olarak Sayın Bekir Altun’a online itibar konusunda hizmet vermekteyiz. … Yayınlanmakta olan içerik, doğru bilgi içermemektedir. Birgün Gazetesi’nden alıntı yaptığınız içerik kendi sayfalarından kaldırılmıştır” denildi.

E-postada, ayrıca; “Yukarıdaki içerikle ilgili olarak alınmış mahkeme kararını ekte inceleyebilirsiniz. Bu konuda gerekli hassasiyeti göstermenizi ve içeriği yayından kaldırmasını rica ederiz. Anlayışınız için şimdiden teşekkür eder, iyi çalışmalar dileriz” ifadeleri kullanıldı.

Daha önce de AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, kızı Sümeyye Erdoğan ve avukatı Mustafa Doğan İnal’ın da aynı şirketten “online itibar hizmeti” aldığı ortaya çıkmıştı.
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