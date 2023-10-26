Rüşvet skandalında adı geçen hâkim, “online temizlik” şirketiyle anlaştı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 17 Ekim’de CHP Grup Toplantısı’nda bu hâkim için, “Çürüme organizasyonunu yapan kişi. Az önce saydığım bu ağları kontrol eden kişi. Gücünü, Hakimler Savcılar Kurulu’ndan alan kişi. Bütün bu çürümenin aktörü, bir de terfi ettirildi. İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı yapıldı, ne güzel değil mi” demişti. Hakim B.A. bu konuşma dahil 172 haberin daha erişime engellenmesini talep etmiş ve bu talebi de kabul edilmişti.





ANKA’nın haberine göre hakkındaki yüzlerce habere erişimin engellenmesi talepleri kabul edilen Hâkim B.A.; Türkçe karşılığı ‘Temiz Sayfa’ olan ‘Clean Sheet’ isimli ve ‘online itibar yönetimi’ hizmeti sunan bir şirketle anlaştı. Şirket hâkim hakkındaki haberleri yayınlayan basın yayın kuruluşlar ile iletişime geçti.





Bold Medya'da yer alan habere göre yargıdaki rüşvet skandalında adı geçen hâkimlerden biri olan hâkim B.A., hakkındaki haberlerin kaldırılması için “çevrimiçi temizlik hizmeti” veren ve daha önce Bilal Erdoğan ile Sümeyye Erdoğan gibi isimlere hizmet veren Clean Sheet (Temiz Sayfa) şirketi ile anlaştı.İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar’ın, Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) gönderdiği, adliyede rüşvet iddialarını içeren dilekçede adı geçen ve hakkında soruşturma başlatılan İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı hakim B.A., haberlerin yayınlanmasının ardından haberlere erişim yasağı aldırmıştı.Ancak erişim engelleme kararına, başta İstanbul Barosu olmak üzere birçok itiraz yapıldı. Birgün Gazetesi ve gazeteci Timur Soykan ile birlikte Gazete Duvar, Artı Gerçek ve Gazete Pencere’nin yaptığı itirazlar “usul ve yasaya aykırılık bulunmadığı” gerekçesiyle reddedilmişti. İstanbul Barosu’nun itirazı üzerindeki inceleme ise halen sürüyor.İnternet sitesi olan medya kuruluşlarına gönderilen e-postada; “Clean Sheet olarak Sayın Bekir Altun’a online itibar konusunda hizmet vermekteyiz. … Yayınlanmakta olan içerik, doğru bilgi içermemektedir. Birgün Gazetesi’nden alıntı yaptığınız içerik kendi sayfalarından kaldırılmıştır” denildi.E-postada, ayrıca; “Yukarıdaki içerikle ilgili olarak alınmış mahkeme kararını ekte inceleyebilirsiniz. Bu konuda gerekli hassasiyeti göstermenizi ve içeriği yayından kaldırmasını rica ederiz. Anlayışınız için şimdiden teşekkür eder, iyi çalışmalar dileriz” ifadeleri kullanıldı.Daha önce de AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, kızı Sümeyye Erdoğan ve avukatı Mustafa Doğan İnal’ın da aynı şirketten “online itibar hizmeti” aldığı ortaya çıkmıştı.