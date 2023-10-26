Samanyolu Haber /Spor / Barcelona 3’te 3 yaptı liderliği sağlama aldı /26 Ekim 2023 00:00

Barcelona 3’te 3 yaptı liderliği sağlama aldı

Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Shakhtar Donetsk'i konuk eden Barcelona sahadan 2-1'lik üstünlükle ayrılıp 3'te 3 yaptı.

SHABER3.COM

Sözcü'de yer alan habere göre Şampiyonlar Ligi H grubu 3. maçında Barcelona, sahasında Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-1 kazanan Barcelona 3’te 3 yaparak yoluna devam etti.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Ferran Torres ve 36. dakikada Fermin Lopez kaydetti. Shakhtar’ın golü 62. dakikada Sudakov’dan geldi.

Barcelona bu sonuçla puanını 9’a çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Shakhtar ise 3 puanda kaldı. Grubun bir sonraki maçında iki takım bu kez Shakhtar deplasmanında karşı karşıya gelecek.

FEYENOORD 3 PUANI 3 GOLLE ALDI

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu 3. hafta maçında Feyenoord sahasında konuk ettiği Lazio’yu 3-1 mağlup etmeyi başardı.

Feyenoord’a galibiyeti getiren golleri 31. ve 74. dakikalarda Santiago Gimenez ve 45+2. dakikada Ramiz Zerrouki kaydetti. Lazio’nun tek golünü 83. dakikada penaltıdan Pedro kaydetti.

Feyenoord aldığı bu galibiyetle beraber puanını 6’ya yükseltti. Lazio ise 4 puanda kaldı.

Şampiyonlar Ligi’nde 3. haftada karşılaşan takımlar 4. haftada da tekrardan karşılaştığından dolayı iki takım bir sonraki maçta bu kez Lazio’nun sahasında kozlarını paylaşacaklar.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Barcelona 3’te 3 yaptı liderliği sağlama aldı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:25:28