Barcelona 3’te 3 yaptı liderliği sağlama aldı

Sözcü'de yer alan habere göre Şampiyonlar Ligi H grubu 3. maçında Barcelona, sahasında Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-1 kazanan Barcelona 3’te 3 yaparak yoluna devam etti.



Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Ferran Torres ve 36. dakikada Fermin Lopez kaydetti. Shakhtar’ın golü 62. dakikada Sudakov’dan geldi.



Barcelona bu sonuçla puanını 9’a çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Shakhtar ise 3 puanda kaldı. Grubun bir sonraki maçında iki takım bu kez Shakhtar deplasmanında karşı karşıya gelecek.



FEYENOORD 3 PUANI 3 GOLLE ALDI



UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu 3. hafta maçında Feyenoord sahasında konuk ettiği Lazio’yu 3-1 mağlup etmeyi başardı.



Feyenoord’a galibiyeti getiren golleri 31. ve 74. dakikalarda Santiago Gimenez ve 45+2. dakikada Ramiz Zerrouki kaydetti. Lazio’nun tek golünü 83. dakikada penaltıdan Pedro kaydetti.



Feyenoord aldığı bu galibiyetle beraber puanını 6’ya yükseltti. Lazio ise 4 puanda kaldı.



Şampiyonlar Ligi’nde 3. haftada karşılaşan takımlar 4. haftada da tekrardan karşılaştığından dolayı iki takım bir sonraki maçta bu kez Lazio’nun sahasında kozlarını paylaşacaklar.