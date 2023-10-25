İçerisinde 15 kişi vardı! Yolcu otobüsü alev alev yandı

Sözcü'de yer alan habere göre Antalya’dan İstanbul’a giden sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 35 PK 872 plakalı yolcu otobüsü seyir halindeyken motor kısmında yangın çıktı.



DUMANI GÖRDÜ, YOLCULARI TAHLİYE ETTİ



Dumanı ve alevleri fark eden otobüsün şoförü, araçtaki 15 yolcuyu hızla tahliye etti. Yolcuların ayrılmasından kısa süre sonra yangın hızla yayılarak, otobüs alev topuna döndü.



İNCELEME BAŞLATILDI



Durumun bildirilmesiyle gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Otobüsteki yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.



Yangın sonunda otobüs hurdaya döndü. Yolcular ise olay yerine gelen bir başka otobüsle seyahatlerine devam etti. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.