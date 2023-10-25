Samanyolu Haber /Gündem / İçerisinde 15 kişi vardı! Yolcu otobüsü alev alev yandı /25 Ekim 2023 23:56

İçerisinde 15 kişi vardı! Yolcu otobüsü alev alev yandı

Antalya'dan İstanbul'a giden ve içinde 15 kişinin olduğu yolcu otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Kısa süre sonra otobüs alev topuna döndü.

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Sözcü'de yer alan habere göre Antalya’dan İstanbul’a giden sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 35 PK 872 plakalı yolcu otobüsü seyir halindeyken motor kısmında yangın çıktı.

DUMANI GÖRDÜ, YOLCULARI TAHLİYE ETTİ

Dumanı ve alevleri fark eden otobüsün şoförü, araçtaki 15 yolcuyu hızla tahliye etti. Yolcuların ayrılmasından kısa süre sonra yangın hızla yayılarak, otobüs alev topuna döndü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Durumun bildirilmesiyle gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Otobüsteki yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Yangın sonunda otobüs hurdaya döndü. Yolcular ise olay yerine gelen bir başka otobüsle seyahatlerine devam etti. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
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