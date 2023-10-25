Cumhuriyetçi Partili muhafazakar Mike Johnson ABD Temsilciler Meclisi Başkanı seçildi

VOA Türkçe'de yer alan habere göre üç dönemdir Kongre üyesi olan 51 yaşındaki Mike Johnson, 209'a karşı 220 oyla Temsilciler Meclisi Başkanı seçildi. Bu makam, 3 Ekim'de Kevin McCarthy'nin küçük bir grup aşırı muhafazakar Cumhuriyetçi Partili tarafından görevden uzaklaştırılmasından bu yana boştu.



Louisiana eyaletini temsil eden ve avukat olan Mike Johnson, okullarda dua okunması gibi muhafazakar politikalara ön ayak olan ve eski Başkan Donald Trump tarafından da desteklenen bir siyasetçi.



ABD Temsilciler Meclisi'ne ilk kez 2016'da seçilen Johnson, on yıllar sonra Temsilciler Meclisi başkanlığına seçilen en deneyimsiz üye oldu. Johnson, en çok 2020 başkanlık seçiminin sonucunun Trump lehine değiştirilmesi için Temsilciler Meclisi'ndeki 126 Cumhuriyetçi Parti'nin ABD Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı temyiz başvurusunu kaleme almasıyla tanınıyor.



Johnson, meslektaşlarına gönderdiği mektupta, harcama tasarısını oylama ve ABD hükümetinin 17 Kasım'dan sonra da açık kalmasını sağlama sözü verdi.



Temsilciler Meclisi'nin yeni başkanının ayrıca Başkan Joe Biden'ın İsrail ve Ukrayna'ya yardımlarla ABD sınır güvenliğini içeren 106 milyar dolarlık harcama talebini de ele alması gerekecek.



Cumhuriyetçi Partililer İsrail'e yardım ve ABD sınır güvenliğine geniş kapsamlı destek verirken Ukrayna'ya daha fazla yardım yapılması konusunda bölünmüş durumda.



Bu belirsizlikler, ABD hükümetinin borçlanma maliyetlerini de arttırıyor. Hükümet, son mali yılda 1 trilyon 700 milyar dolarla rekor tutarda bütçe açığı verdi. Bunun bir nedeni, yüksek faiz ödemeleri.



Demokrat Partililer, Johnson'ın 2020 başkanlık seçiminin sonucunu değiştirme çabalarıyla kürtaj ve eşcinsel evlilikle ilgili muhafazalar görüşlerini eleştirdi. Bazı Demokratlar ise Temsilciler Meclisi'nin sonunda en azından bir başkan seçmiş olmasından mutlu olduklarını dile getirdi.



Başkan Joe Biden ise Johnson'ın 2024 yılında yapılacak başkanlık seçiminin de sonucunu değiştirme çabasına girip girmeyeceği konusunda kaygılı olup olmadığı sorusuna “hayır” yanıtı verdi.



Mike Johnson, sosyal meselelerde muhafazakar tavır takınmasıyla biliniyor.



Johnson, trans gençler için cinsiyet değişimi ameliyatları ve hormon tedavilerini yasaklayan, uçaklarda maske takılması zorunluluğuna karşı olan, göçü zorlaştıran ve kürtajı kısıtlayan yasaları destekliyor.



Kongre'deki deneyimsizliği, şimdiye kadar düşman edinmek için daha az zamanı olması açısından Johnson'ın Temsilciler Meclisi Başkanı seçilmesine yardım etmiş olabilir.



Johnson ayrıca Temsilciler Meclisi'ndeki diğer Cumhuriyetçi Partililer'e kıyasla şimdiye kadar çok daha az miktarda bağış topladı.



2022 seçim döneminde 1 milyon 300 bin dolar toplayan Johnson'ın aksine Kevin McCarthy 28 milyon, Jim Jordan ise 14 milyon dolar toplamıştı. Jordan, Temsilciler Meclisi Başkanlığı için yapılan üç tur oylamada da gerekli sayıda oy toplamayı başaramamıştı.