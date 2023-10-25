Kılıçdaroğlu İmamoğlu’na CHP Kurultayı’nda Divan Başkanı olmasını önerecek iddiası

Toplantıda yeniden PM üyeliğine aday olmayacaklarını açıklayan Burhan Şenatalar, Tekin Bingöl’ün de aralarında bulunduğu bazı isimler PM üyelerine veda etti.





Kulislere yansıyan bilgilere göre Kılıçdaroğlu İmamoğlu’na, kurultay Divan Başkanlığı önerisi götürecek.BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın haberine göre CHP’nin kurultay öncesinde toplanan Parti Meclisi’nde (PM) ise kurultay hazırlıkları ele alındı ve Cumhuriyetin 100. yıldönümü nedeniyle, partiden ayrılanlardan, “yüz kızartıcı suç ve kadına karşı suçlar” dışındaki nedenlerle ihraç edilenlere “af” konusunda prensip kararı alındı.Ancak PM’de üyeler parti kimliğini hedef alan açıklamalar yapan isimlerin partiye dönüşüne itiraz etti.CHP’nin 4-5 Kasım’da yapılacak olan 38. Olağan Kurultayı öncesinde PM son kez toplandı.Toplantıda Kurultay’a sunulacak olan faaliyet raporu görüşülüp, karara bağlandı.PM toplantısının sona erdiği saatlerde ise kulislere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yarın Ankara’da bir araya geleceği bilgisi yansıdı.Kılıçdaroğlu’ndan gelen talebin nedeninin ise “Divan başkanlığı” konusu olduğu öğrenildi.Kurultayda genel başkanlık için birden çok aday yarışacağı için gerilim yaşanmaması için Kılıçdaroğlu, “divan başkanlığı” ve kurultay ana sloganının, değişimcilerin de önerileri alınarak belirlenmesi kararı almıştı. Bu konuda değişimcilerin de olumlu yaklaşması üzerine bazı Genel Merkez’in divan başkanlığı için bazı isimleri önerdiği ancak değişimcilerin kabul etmediği de kulise yansımıştı.Kılıçdaroğlu’nun yakın kurmayları ile yaptığı değerlendirmelerin ardından, İmamoğlu’na “divan başkanlığı” önerisi götürülmesi kararı aldığı öğrenildi.CHP kaynaklarının verdiği bilgiye göre CHP lideri önce yakın kurmayları aracılığıyla bu teklifi götürdü, ardından da yarın için yüz yüze görüşerek bu teklifi iletmek için randevulaşıldı.İmamoğlu’nun bu teklifi değişimcilerle değerlendirdikten sonra yarın kararını iletmesi bekleniyor.Ancak Kılıçdaroğlu’na destek veren bazı partililer, Divan Başkanı’nın “tarafsız” kimlikte bir isim olması gerektiğini, İmamoğlu’nun ise açıkça değişimcileri desteklemesi nedeniyle bu öneriye sıcak bakmıyor.Ancak parti kulislerinde bu konuda nihai karar vericinin Kılıçdaroğlu olduğuna da dikkat çekiliyor.Eleştiri ve önerileri dinleyen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun ise kurultayın iyi geçmesi dileğinde bulunarak, herkesin bu süreçte konuşmalarına dikkat etmesi telkininde bulunduğu öğrenildi.Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, “CHP de bir demokrasi kültürü var, iç tartışmaları bitirmek zorundayız. Bazen çok aşırı sert açıklamalar oldu ama ben bunlara tahammül ediyorum. Kurultaydan sonra hep beraber, tek yumruk olarak yerel seçimlere odaklanmalıyız” mesajı verdi.Yerel seçimlere birlik ve beraberlik içinde hazırlanılacağını belirten Kılıçdaroğlu’nun, “İstanbul’u da Ankara’yı da kazanacağız. Ben sonucun iyi olacağına ilişkin iyimserim” değerlendirmesi yaptığı öğrenildi.Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu görüşmesinde, kurultayın “gerilimsiz” geçmesi için alınacak önlemlerin de gündeme gelmesi bekleniyor.Ayrıca PM seçimi konusunda da görüş alışverişinde bulunulacağı ifade ediliyor.CHP kulislerinde, Kılıçdaroğlu’nun, PM seçimi için kendi anahtar listesinde değişimcilerin önereceği isimlere yer verme, önerisi götüreceği iddiası konuşuluyor.Bazı Genel Merkez yöneticilerinin bu öneriyi gündeme getirdiği, ancak Kılıçdaroğlu’nun bu görüşü İmamoğlu’na iletip iletmeyeceği net değil.Bazı Genel Merkez yöneticileri ise iki ayrı genel başkan adayının yarışacağı kurultayda, ortak PM listesi çıkarılmasına ihtimal vermiyor.PM toplantısında ise gündemde yer alan Cumhuriyetin 100. Yıldönümü nedeniyle partiden ihraç edilenlere geri dönüş için af konusunda ise prensip kararı alındı.Edinilen bilgiye göre toplantıda bazı üyeler “her başvuranın” partiye dönüşüne vize verilmemesi gerektiğini ifade etti. CHP kimliğine zarar verici açıklamalarda bulunan veya yöneticilerine hakaret düzeyinde açıklamalarla bulunanların affedilmesine karşı çıktı.Milletvekili olamadığı veya belediye başkanı olamadığı için partiye ağır hakaret edenler olduğuna dikkat çeken bazı üyeler, “Sırf aday olmadıkları için partiye küfür eden, AKP’yi destekleyenleri affedip, partiye yeniden mı alalım?” görüşünü dile getirirken, aralarında ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın da bulunduğu isimlerin dönüşüne karşı çıktıkları öğrenildi.Ancak ağırlıklı görüş, dosyalar üzerinden Yüksek Disiplin Kurulu’nun inceleme yapacağını ve parti suçu işleyen ya da hakaret edenlerin dikkate alınarak karar verilmesinin mümkün olduğu yönünde oldu.Af konusunda prensip kararı alınmasına karşın, bu konudaki esas kararın kurultayda oluşacak yeni PM’ye bırakılması görüşü benimsendi.PM toplantısında, Kılıçdaroğlu’nun, İstanbul’da bazı DEVA Partili ilçe başkanları ile görüşmesi gündeme gelmedi, ancak parti içinde rahatsızlık yarattı.DEVA Partisi yöneticileri, Kılıçdaroğlu’nun görüştüğü ilçe başkanlarından 10’unun bugün bu görüşme nedeniyle istifa ettiklerini belirtti.Yakın kurmaylarının anlattıklarına göre DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise Kılıçdaroğlu’nun bu görüşmeyi yaptığına uzun süre inanamadı.Babacan’ın “Kemal bey böyle bir şey yapmaz” dediğini anlatan bir DEVA Partisi yöneticisi, “Kendisine video ve fotoğrafları göstererek anlattı. Bu güven ilişkisini zedeleyen bir adımdı” görüşünü dile getirdiler.CHP Genel Merkez yöneticileri ise Kılıçdaroğlu’nun “kanaat önderleri ile buluşma” kapsamında DEVA Partisi ilçe başkanlarıyla görüştüğünü belirtirken, “Bu görüşmeyi organize eden arkadaşların hatası olabilir. Ama tabii Genel Başkan’da görüşmelerine dikkat etmeliydi” görüşünü dile getirdiler.CHP içinde de rahatsızlık yaratan görüşmeye ilişkin değişimciler ise “Umarız doğru değildir” değerlendirmesini yaptı.