Samanyolu Haber /Politika / Bahçeli, Sinan Ateş suikastı 'şüpheli'si Olcay Kılavuz'u makamında ağırladı /25 Ekim 2023 22:58

Bahçeli, Sinan Ateş suikastı 'şüpheli'si Olcay Kılavuz'u makamında ağırladı

Sinan Ateş suikastı sanığını sakladığı ve ardından milletvekili seçilemeyince dosyaya 'şüpheli' olarak girdiği öne sürülen Olcay Kılavuz, MHP lideri Bahçeli'yi ziyaret edip birlikte fotoğraf paylaştı.

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Gazete Duvar'da yer alan habere göre eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in 30 Aralık 2022'de Ankara Çukurambar’da suikast sonucu öldürülmesine ilişkin soruşturmanın kritik ismi eski MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret etti.

MHP Genel Merkezi’nde Bahçeli'yle birlikte çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Kılavuz, “Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’yi Beyi ziyaret ederek, elini öpüp hayır dualarını aldık. Cenab-ı Allah başımızdan eksik etmesin” diye yazdı.

Suikastın ardından tetikçiyi Ankara'dan çıkardığı öne sürülen Tolgahan Demirbaş’ın yakalandığı polis baskını sırasında yanında olduğu ve zaman zaman kullandığı evde sakladığı Olcay Kılavuz, önceki dönem birinci sıra adayı olmasına rağmen Mersin dördüncü sıradan aday gösterilmiş ve milletvekili seçilememişti.

Vekil olduğu dönem Tolgahan Demirbaş'ın yakalanmasına ilişkin adının girdiği polis tutanağı bile ortadan kaybolan Kılavuz'un adının seçilememesi sonrası 'şüpheli' olarak dosyaya girdiği öne sürülmüştü. MHP’ye yakın Başsavcıvekilinin de dosyadaki delilleri görünce dosyayı bırakmak istediği iddia edilmişti.
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